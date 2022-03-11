「大青樹下」首映式 歸亞蕾講述新移民家庭衝突故事

從左至右依次是導演楊藜、演員吳嘉星和歸亞蕾。（記者張宏／攝影）

由歸亞蕾主演的電影 「大青樹下」11日舉辦首映式記者會，電影講述第一代新移民面對的家庭和異國他鄉的各種衝突。這是來自中國大陸導演 楊藜的第一部電影長片。該電影將於3月15日在Amazon、Apple TV、Direct TV等網路平台和衛星電視上映。

（影音來源：記者張宏）

編劇執導楊藜表示，寫劇本時，心裡正是以「歸亞蕾」雛形來打造主演，歸亞蕾最終能出演真的夢想成真。金馬影后歸亞蕾多年來一直都沒間斷拍攝，這部電影裡她飾演一個初來乍到的中國大陸新移民母親，因為個性好強，她和女兒及孫子孫女發生的一系列衝突最終和解。 她為了這個角色做了很多筆記，並在現場和導演多次溝通角色。她表示，自己現在是退而不休，疫情期間在家休息和鍛煉身體，希望疫情徹底結束後恢復工作。

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演員吳嘉星（Kathy Wu）飾演女兒，她說，自己也是為人子女，電影很多情節頗有共鳴，能和歸亞蕾前輩合作，感覺非常激動和榮幸。電影裡最感動的一幕是面對母親在異國他鄉的無助，作為女兒的她感到非常內疚和自責，因此會對母親更好。

楊藜來自中國雲南大理，就讀於紐約電影學院，這部電影殺青的第二天也是她的畢業日，意義非凡。她說，之前曾有兩部短片的拍攝經驗，第一次執導長片學習到很多。她選擇了自己最熟悉也最有感觸的家庭題材。中國人的家庭很有意思，很多話大家都不願意講出來，但心裡又惦記彼此。這部電影的名字「大青樹下」以樹象徵家庭，大青樹也是父親家鄉的樹。她也慶幸自己電影上映時間正好是美國對亞裔日益關注的時機，希望借助這部電影能讓大家更了解華人文化。

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電影劇本在2018年之前完成，拍片到製片過程共花了兩年多。電影探討的是移民及家庭關係，描述著三代四口人來到美國的故事，長輩及晚輩如何從爭吵不理解，面對彼此期待及壓力，再隨著時間流逝，試著理解到放下。一家人在彼此互相關愛及理解中找到了獨立性。這部影片也道出許多移民家庭 所面臨的問題及挑戰，背後隱藏著深遠含義。而這些也是楊藜透過自身經歷，想要分享且傳遞給觀眾的啟示。

「大青樹下」已在La Femme國際電影節、巴黎國際電影節獲得最佳編劇獎、國際最佳演員獎（歸亞蕾）、Cinequest電影節Visionary Award、Dances With Films電影節觀眾最喜愛電影獎。