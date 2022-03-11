州眾議員陳立德大婚 攜手新娘笑迎連任選舉

加州55選區眾議員陳立德與新娘Katharina10日在工業市亞太棕櫚大酒店舉辦盛大婚禮。右至左依次為陳立德媽媽Christina、新郎陳立德、新娘Katharina、弟弟陳立言。（記者楊青／攝影）

加州 55選區眾議員陳立德 （Phillip Chen）與來自英國的華裔牙醫師黃嘉徽（Katharina）10日喜結良緣，攜手迎戰2022年期中選舉。

陳家10日晚在工業市棕櫚大酒店舉辦盛大婚禮，家人、親友、同事、名流、政要、社團領袖及企業代表300多人送上滿滿祝福。洛杉磯縣警察局長Alex Villanueva、橙縣警局長Don Barnes、橙縣縣政委員Donald Wagner、亞凱迪亞市議員鄭博仁，以及多位市議員候選人參加了婚禮，並且支持陳立德連任。

44歲「金牌王老五」陳立德笑言，多年來不少人問他爲什麽還不結婚？「現在，我終於找到了心愛的人」，他說，當晚的公開婚禮就是要正式將自己的新娘介紹給大家，尤其是55和59選區的居民們。

陳立德表示，自己和Katharina是在六年前的社區活動中認識。父母來自香港的Katharina是牙醫師，在英國出生長大，後來移民美國。他愉快表示，自己和Katharina共同興趣很多，比如都喜歡運動和讀書，空餘時間喜歡居家，他透露，太太很會做飯，將來自己一定會很努力洗碗。

Katharina也為自己找到出色的夫君感到幸福驕傲，她說，先生工作非常努力，他的行動能力和實幹精神特別打動她，「他是一個説到做到的人」。正因爲先生工作非常投入，所以特別珍惜在一起的時間，對即將到來的期中選舉，她將全力支持先生競選連任。

陳立德的母親紀雅培、弟弟也是橙縣檢察官陳立言也盛裝出席，喜悅溢於言表。「總算把他嫁掉了」，紀雅培為大兒子迎娶溫柔漂亮又賢惠的新娘萬分欣慰。她表示，陳立德經常一周工作七天，一方面為他的奮鬥精神感到高興，另一方面也為他忙到沒有時間戀愛結婚操心。現在終於放下心來。她在兒子婚禮上特別感謝一路以來給與陳立德幫助和支持的各界朋友。

陳立德2016年當選加州55選區眾議員，推動加州華裔美國人日（Chinese American Day）的設立，帶頭反對ACA5和Prop 16等排擠華人 的法案，同時聯手執法機關及各界代表，反對亞太裔仇恨犯罪，呼籲消除矛盾。他還引入AB517法案，成立橙縣財產犯罪專案組。

雖然是生長在美的第二代移民，陳立德卻能說流利普通話，在華洋社區人脈廣闊。加州選區重劃之後，他將在今年參加59區眾議員選舉，信心滿滿。他表示表示，若連任成功將繼續為華人服務。加州華裔人口成長迅速，但參政的華人比例卻很低，近年來不斷滋生對亞裔的仇視和敵對，針對華裔的法案每年都會捲土重來，這個時候需要華人團結起來，互幫互助。他堅信，華人要改變被排斥、被歧視的現狀，就要積極參與選舉和投票。

出席婚禮的好友們紛紛慷慨解囊，表達對新人的祝福和新郎選戰的鼎力支持。張國興在祝福新人的同時，也「教戰」新郎官在工作百忙中多留些時間給太太，happy wife, happy life。