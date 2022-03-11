被撞死前父親捨身推開妻兒 洛警懸賞5萬緝拿逃逸司機

肇事車輛是一部淺灰色或金色的轎車，車型可能是Nissan Altima。（LAPD）

當局3月10日（周四）宣布懸賞5萬元尋找一名肇事逃逸司機，該嫌疑人2月26日晚在南洛杉磯 撞死一名過馬路的男子，而這名42歲的父親危急關頭推開身邊的妻子和2歲兒子，自己被撞身亡。

交通事故發生在26日晚 7 時 15 分左右，被害人Jemmy Chavarria一家三口正走在一條人行橫道上，前往洛杉磯市第 84 區和Hoover街地區的教堂。據洛市警局警官 Jay Hom 敘述，當時路上所有汽車都停下來禮讓這家人過馬路，但有一名司機從北行車道高速轉向南行車道，危急時刻，Chavarria迅速將身邊的妻子和 2 歲的兒子推開，而他自己卻被車當場撞倒在地。

案發後，肇事司機在Hoover街向北迅速逃離現場，將受害者留在街上。一家人當即被送往醫院搶救，但是父親因傷勢過重死亡。

洛市警局探員Ryan Moreno表示，關鍵時刻，這名父親盡力將妻子推開，把兒子拋向路邊安全處，這是捨己救人的英雄行為。受害者妻子Angelica Chavarria週四在新聞發布會上淚流滿面地說，「由於司機的魯莽行為，我們的生活被徹底改變，在被高速撞擊前，丈夫向我和孩子展示他無條件的愛，是他救了我們的命。」

警方已找到嫌疑車輛的監控視頻，該車被描述為一輛淺灰色或金色的轎車，車型可能是Nissan Altima，碰撞發生時車輛缺少右前輪轂蓋。目前沒有關於司機的描述，也不清楚案發時車裡還有其他人。警方表示，車禍 當天，教堂一名穿亮黃色背心並舉著停車標誌的警衛正在十字路口引導這家人過馬路，同時還有明亮的黃色燈光在閃爍。警探Moreno認為，司機服用藥物或酒精可能是交通肇事的一個因素，但尚不確定。

受害者妻子敦促任何知悉信息的人挺身而出，「如果你看到這輛車或認識殺死我丈夫的人，請報警。」任何知情人請致電 323-421-2500 與警探Moreno聯繫，如果信息可尋獲肇事者，線民可獲 5萬元獎金。

當局表示，這條Hoover街最近發生多起交通事故，自疫情 以來，該地區的交通事故翻了一番。