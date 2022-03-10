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南加62歲男子涉嫌逾70起入室闖空門案 現被捕

洛杉磯訊
洛市一名62歲男子涉嫌超過70起小商家入室盜竊案被捕。（警方提供）
洛市一名62歲男子涉嫌超過70起小商家入室盜竊案被捕。（警方提供）

一名62歲男子，涉嫌在洛杉磯縣聖費南度谷（San Fernando Valley）闖入商家盜竊財物，作案超過70起，近日被洛杉磯市警方拘捕。

洛市警方表示，嫌犯紐豪斯（Rueben Virgil Newhouse）作案時間通常在凌晨2時至4時，針對小商家作案。他利用石塊或錘子打碎商家玻璃或窗子，進入商家室內行竊，偷竊商家收銀機裡的現金。作案時，經常穿黑色鞋子、佩戴口罩和手套。多數入室盜竊過程被監控系統錄像，部分已經被公諸於眾，呼籲民眾提供嫌犯線索，該系列入室盜竊案也被稱為「2點鐘搖滾」（Two O'Clock Rock），警方於周四將所有嫌犯入室盜竊視頻公布。

紐豪斯於3月1日被拘捕，但警方並未詳細解讀是怎樣將他確定為「2點鐘搖滾」系列商家入室竊盜嫌犯的。除了在入室盜竊中使用的作案工具，該案嫌犯的綽號也是參考1955年搖滾歌曲「Rock the Clock」的名稱。

警方通過搜查嫌犯居住公寓，發現一些作案工具及贓物。嫌犯被控23項二級入室竊盜，保釋金50萬5000元。目前該案仍由洛縣地檢署調查，被告或面臨更多指控。警方在新聞稿中指出，在疫情中遭受竊案損失的商家，苦苦掙扎，估計為此損失金錢和財產超過20萬元。

洛杉磯 疫情 口罩

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