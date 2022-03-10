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洛縣亞裔業主快退休 卻在店裡被刺傷 頸部以下癱瘓

本報記者╱洛杉磯報導
長堤賣酒店亞裔李姓女業主仍癱瘓在床，無法說話。（https://www.gofundme.com/f/help-mama-help-yongja截圖）
長堤賣酒店亞裔李姓女業主仍癱瘓在床，無法說話。（https://www.gofundme.com/f/help-mama-help-yongja截圖）

洛杉磯縣長堤市警方正在尋求公眾協助，以便尋找1月30日刺傷當地一家賣酒店亞裔老闆的男嫌犯。

據悉，這家商號叫做「法蘭克賣酒店」（Frank's liquor），位於東百老匯街（East Broadway） 上，亞裔女老闆叫做李永佳（Yongja Lee，譯音），她的女兒告訴「洛杉磯時報」，她的母親頸部以下癱瘓，無法說話。

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警方公佈了嫌疑襲擊者的照片，嫌犯被描述為一名身高約 6 呎 2 的黑人禿頭男子，體重 200 磅，棕色眼睛。在警方公佈的圖片中，他身穿一件紅色的阿迪達斯運動服夾克，袖子上有三道白色條紋。

據了解，在該案發生時，業主正打算退休，且才發現商店已有買家。

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目前一位叫做Kevin Voravong的人，已在Gofundme 的一個頁面替李永佳籌款（https://www.gofundme.com/f/help-mama-help-yongja）。上面寫著李女士的處境將是坎坷和動蕩的。他希望盡可能的替李家籌集更多資金，為她將退休的生活能提供最好的設備和需求，一如這個國家任何其他將退休的家庭都能得到的一樣。

據悉，李永佳的顧客稱她為「媽媽」，她平時努力工作待人和氣。根據 Gofundme 的說法，李被刺傷脖子，導致部分癱瘓。

長堤賣酒店亞裔李姓女業主在案發前的相片。（https://www.gofundm...
長堤賣酒店亞裔李姓女業主在案發前的相片。（https://www.gofundme.com/f/help-mama-help-yongja截圖）
警方公布的嫌犯相片。（長堤警局官網）
警方公布的嫌犯相片。（長堤警局官網）

退休 亞裔 洛杉磯

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