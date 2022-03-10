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南加內陸將獲基因改造蚊子 可望避免疾病傳播

記者啟鉻／綜合報導
埃及伊蚊。（資料圖）
埃及伊蚊。（資料圖）

南加聖伯納汀諾縣（San Bernardino County )在未來兩年將獲得基因工程改造的蚊子，這些經過改良的雄性蚊子，與雌性蚊子產生的後代無法活到成年，可大大避免疾病傳播。

3月6日，聯邦環保署對一家英國公司Oxitec批准一項實驗使用許可，即在南加內陸聖伯納汀諾縣，以及其它縣區包括Fresno、Stanislaus和Tulare等釋放轉基因蚊子。

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這些改良蚊子由埃及伊蚊基因改造。埃及伊蚊是入侵物種，可攜帶西尼羅、Zika、以及登革熱、黃熱病等傳染病毒，引發人體嚴重疾病。當經過基因改造的蚊子釋放後，與普通雌性埃及伊蚊繁殖時，不會產生活躍的雌性幼蟲。埃及伊蚊原產自南美洲，在過去十年出現在加州地區。

總部位於牛津大學的Oxitec公司項目負責人Rajeev Vaidyanathan表示，所有產生的蚊卵都會孵化，但只有雄性幼蟲能活到成年，而所有雌性後代都會死去，這是控制入侵物種的一種有效方法。

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這項實驗正在佛羅里達礁島群（Florida Keys)測試，先前也在巴西做過測試。他表示，加州氣候乾熱，這是一個比較特殊的蚊子棲息地，希望經過改良蚊子能夠在這樣環境中生存、繁殖。雌性蚊子死亡不僅能夠限制蚊子總體數量，還可阻止對其它動物或人體叮咬，傳播疾病。

據稱，雌性蚊子叮咬是以血液作為食物，雄性蚊子則沒有叮咬器官。先前的類似實驗可以讓實驗區域埃及伊蚊減少98%。不過一些環保機構對這種說法持懷疑態度。

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