因對現況不滿 南加華裔政治素人參選加州州長席位

安大略華裔居民張政心（Jason Jang）在2022年加州初選報名截期的最後兩天、9日宣佈競選加州州長。參選報名費已繳。（張政心提供）

「聼大家一直在抱怨，我自己也一直在抱怨；抱怨不如行動，用行動改變我們的現狀」，安大略華裔居民張政心（Jason Jang）在2022年加州初選報名截期3月11日前的最後兩天、9日宣佈競選加州州長。

2022年加州州長選舉將在6月7日舉行初選，11月8日決選，3月11日為參選報名最後一天。張政心表示，自己雖然是政治素人，從未競選過任何民選公職，但此次競選決心堅定，並已向選務所繳納競選報名費，目前正在徵集足夠的簽名以符合參選要求，希望得到大家支持。按照加州法律，競選州長的參選報名費為4371.12元。

張政心從香港移民來美30多年，大多數時間一直生活在加州。他早年從波莫那理工州大工程系畢業後曾從事技術工作，目前經營自己的冷暖氣公司。他表示，這些年他對加州的教育 、治安社會福利 等都有諸多不滿，但他和大家的抱怨都一直沒有能夠讓社會改變，所以不如拿出行動，參加選舉，將聲音表達出來。

張政心表示，加州大學 （UC System）和加州州立大學（Cal State System）兩大系統近年招生的巨大變化，包括以種族和膚色當作標準，嚴重傾向拉丁裔和非裔的同時，勤奮努力的亞裔學生受到極其不公平的擠壓。他同時認爲加大多年來按照每個學校的前10%作爲錄取標準，同樣有失公平，因爲各個學區的學術評判標準不一樣，學區要求不同，老師給分要求不同。他表示，如果當選州長，他首先會推翻SCA5。

張政心表示，加州福利申請太容易而且沒有監督，不僅是對納稅人和企業傷害，同時助長長期依賴福社會福利的歪風。他如果競選成功，將要求福利領取人做毒品檢測，申請孩子的福利也要求DNA測試，同時關閉加州的社會福利局，由私人公司審核和發放社會福利。現在很多人長期領取多重福利，非常不合理。

他說，他到HomeDepot門前瞭解，發現每天在那裡等散工的人，並非都是無證移民，相反，很多人都有合法工作身份，但其中不少人長期拿救濟、住政府資助房屋，他們擔心一旦有正式工作，就會失去現有福利，所以寧願打散工。

對目前加州的監獄改良，張政心也有自己的思考。他說，如果競選成功，他將推動「30vs6」計劃，就是非公民定刑超過六年，服刑30%將其遣返；如果是美國公民，除非承諾未來不領取加州福利，否則服刑30%後送往外州。

「我覺得今天美國的教育落差原因是因爲民眾的收入被政府刮了皮」，張政心表示，加州與其把錢花在監獄上，不如花在教育上。他認爲在低收入學區的老師，如果他們的學生90%達到考試標準，政府應該給與免除加州個人收入稅，提高中小學教師積極性，這一改革未來可以推展到中小學教師都不用支付收入稅；同時發動大學生到低收入社區擔任義工，一來可以抵大學學分，減少學費，同時幫助清寒家庭的孩子的學業，同時也減少青少年幫派犯罪可能。

他同時認爲加州政府應該減少對大學教育的干預，放手加大系統設立自己的學術標準，還給大家更寬鬆的學術環境。他認爲，加州應該鼓勵學生分流學習，對於沒有繼續深造意願的學生無需拔苗助長，加州或可與國防部和行業工會合作，讓高中學生有傳統高中、軍校或工會學校多種選擇，各得其所。

張政心認爲，加州一些現行法律，嚴重挫傷行業。比如加州許多地方允許家庭飲食商業化，嚴重傷害傳統商家，這些商家花費幾十上百萬起步，衛生檢查也非常嚴格，卻不堪沒有任何要求的家庭厨房和街頭小攤的衝擊，加州也因此失去大量稅收。