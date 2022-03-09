洛市長創立旅遊內閣支持旅遊業增長 指派華裔負責

洛杉磯旅遊部門的華裔執行主任Doane Liu，將擔任旅遊內閣的主席和首席旅遊官。（洛市府官網）

洛杉磯 市市長賈西 提（Eric Garcetti）3月9日簽署了一項行政指令，將創建洛杉磯旅遊內閣來支持旅遊業和酒店業的增長。洛杉磯旅遊部門的華裔執行主任Doane Liu，將擔任旅遊內閣的主席和首席旅遊官。

賈西提說，洛杉磯是一個全球的目的地，如果大家希望洛市經濟從疫情 大流行中完全恢復，需要讓旅遊業恢復正常。過去兩年旅遊業和酒店業受到重創，但隨著洛市繼續歡迎來自外地和世界各地的更多人，有必要需要確保洛杉磯人從經濟增長中受益。

賈西提簽署的行政指令除了責成旅遊內閣由洛市各部門的頭頭組成之外，並將依照城市旅遊總體規劃提出的建議，去支持洛市旅遊業的發展；整體規畫中確定了城市的優先事項，以及在發展旅遊業中效率不足那裡需要改進的做法。

洛杉磯旅遊部門的華裔執行主任Doane Liu，將擔任旅遊內閣的主席和首席旅遊官。他表示，他很期待擔任首席旅遊官，並將與旅遊內閣合作，提升遊客的體驗，同時改善洛杉磯人的生活質量。 旅遊總體規劃是幫助洛市做好旅客長期增長的管理計劃，他很高興旅遊內閣將與公共、私人和社區利益相關者合作，以便推進計劃中的 22 項建議。

根據該項行政指令，旅遊內閣的職責將包括：審查旅遊總體規劃建議，並制定計劃實施建議，以及確定資金；根據旅遊總體規劃監測進展和績效，並相應調整實施方式；在進行項目期間與公共、私人和社區利益相關者合作；與洛市旅遊部門執行主任合作執行計劃；針對洛市各部門提出的舉措、戰略計劃、項目和建議，檢查對旅遊和遊客體驗的影響。

2019 年，洛杉磯的旅遊業和酒店業收到約5000 萬遊客，且已是連續 11 年增長。 2020 年，由於新冠疫情流行，遊客人數下降到 2690 萬。但到 2021 年又增加到 4000 萬。

賈西提創建旅遊內閣的指令，是他2013 年擔任市長以來的第 33 個行政指令。