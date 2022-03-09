我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

一洲焦點／幫助侵略者 全球看中共如何自圓其說

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯個人收入稅後每年 6萬4000元，才能過上相對舒適的生活。(Getty)
洛杉磯個人收入稅後每年 6萬4000元，才能過上相對舒適的生活。(Getty)

物價飛漲，賺多少錢才能足以支付賬單，買想要的東西，並存一些備用資金或償還債務？一項新的計算方式分析人們在美國各大城市，個人年收入多少才能負擔日常費用，過上相對舒適的生活，對於洛杉磯來說，這個數字是稅後每年 6萬4000 美元。

SmartAsset使用麻省理工學院研發的生活工資計算器，並結合常見的預算方法，計算人們在全美 25 個最大的都會區過上舒適生活所需的工資。根據這項計算，洛杉磯居民個人年收入需達到稅後6萬4000元，而在加州舊金山-屋崙-柏克萊地區（San Francisco-Oakland-Berkley），個人稅後年薪至少7萬4282元才能過上舒適生活。

麻省理工學院的生活工資計算器，綜合了家庭最低食品、兒童保育、健康保險、住房、交通，及其他生活必需品的支出，以此估算個人所需的生活工資。 SmartAsset在此基礎上，使用 50/30/20 的規則比例，確定收入多少才能在大城市過上舒適生活。 50/30/20 規則是一種常見的預算技術，將個人稅後收入分成三部分：基本生活費用、可自由支配支出、以及儲蓄或償還債務。

例如，工資計算器顯示，居住在休士頓都會區的個人需賺取稅前 2萬5574元，才能滿足第一部分的基本生活費用，按照 50/30/20 規則，SmartAsset 認為，休士頓地區的居民總共需賺取 5萬1148元才能支付後面兩項開支，從而生活相對舒適。

在分析中，SmartAsset發現東西海岸的大城市需要較高收入才能過上舒適生活，此項排名中，前十個大都市其中九個都位於沿海地區。加州舊金山-屋崙-柏克萊地區排名第一，個人年薪需達稅後 7萬4282元；排在第二位的是波士頓-劍橋-牛頓地區（Boston-Cambridge-Newton），個人收入需賺取 6萬8630元；洛杉磯則排名第七；最負擔得起的都市區是聖路易（St. Louis），4萬6864元年薪足以滿足50/30/20規則。

南部和中西部城市也出現在 SmartAsset 的名單上，在上榜的25個城市中，22個城市的稅後工資超過 5萬元被認為可以過上舒適生活。根據 SmartAsset 的數據，在都會區舒適生活所需的平均年薪為 5萬7013元。

SmartAsset 是一家金融科技公司，由 Michael Carvin 和 Phillip Camilleri 於 2012 年 7 月創立，總部位於紐約州紐約市。 該公司發布文章、指南、評論、計算器和工具，以幫助人們做出有關個人理財的決策。

SmartAsset發現東西海岸的大城市需要較高收入才能過上舒適生活。（記者邵敏...
SmartAsset發現東西海岸的大城市需要較高收入才能過上舒適生活。（記者邵敏／製表）

洛杉磯 加州 預算

上一則

美奧數學賽教練 借青少年所愛讓網絡教學更有趣

延伸閱讀

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大
洛杉磯旅遊冒險展盛大回歸 迎接復甦

洛杉磯旅遊冒險展盛大回歸 迎接復甦
鄰里組織有條件同意 柏克萊加大明年增收1000新生

鄰里組織有條件同意 柏克萊加大明年增收1000新生
柏加大抗凍招上訴仍敗訴 新學年恐減招2600人

柏加大抗凍招上訴仍敗訴 新學年恐減招2600人
柏克萊專家：俄羅斯入侵 中國觀察西方如何制裁

柏克萊專家：俄羅斯入侵 中國觀察西方如何制裁
柏克萊招生凍結 學生焦急等待錄取結果

柏克萊招生凍結 學生焦急等待錄取結果

熱門新聞

出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

2022-03-06 02:20
橙縣警方日前公佈了一段令人震驚的視頻。(橙縣警局提供）

世說新聞╱商店內遭警開槍爆頭 他到底做錯什麼？

2022-03-04 15:53
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

2022-03-08 17:01
一些月嫂自恃搶手，懶惰且貪婪。(記者李雪／攝影)

黑心月嫂懶又貪 雇主苦嘆：好像老佛爺

2022-03-05 02:20
奇諾一家幼稚園在報名前夜，家長在門外徹夜排隊。（讀者提供）

搶進好幼稚園 華人徹夜排隊 還有媽媽懷孕期就「提前部署」

2022-03-07 02:20
屋主表示，當地治安一直都還不錯，沒想到發生入室盜竊。（記者張宏／攝影）

槍擊入室竊匪 華人屋主：我做了對的事

2022-03-07 20:17

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
股市連日大跌 到了抄底的時候嗎？專家這麼回答

股市連日大跌 到了抄底的時候嗎？專家這麼回答
國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶
俄烏停火現空間？澤倫斯基暗示 早已不再堅持加入北約

俄烏停火現空間？澤倫斯基暗示 早已不再堅持加入北約
世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招