美奧數學賽教練 借青少年所愛讓網絡教學更有趣

新的ZOOM內嵌功能，可以篩選聊天發言顯示在直播畫面上，看起來和實況遊戲直播平台的效果一樣。（羅博深提供）

2020年疫情 突襲，全美師生被迫突然開始上網課，其實大多數教育 者在網課教學方法上還沒有太多經驗。最近奧林匹克數學賽美國國家隊主教練羅博深，創建一種新的網絡授課模式，大量借鑑吸引青少年的視頻博主和直播平台方法，配合他編寫的一款小插件程式，讓無聊的ZOOM課程變得像電競直播一樣好玩。他希望用科技以及新方法，彌合美國在資優教育上的鴻溝。

羅博深是卡耐基梅隆大學數學教授。因頂尖講授數學能力和獨特風格，成為美國奧數隊總教練，四次帶領美國隊拿下世界冠軍，而在那之前十多年美國隊都未曾奪冠。近年來他除了繼續在大學教書，帶領全國頂尖的奧數學生以外，也嘗試用各種方式，包括全國巡迴演講、網路教學等，讓全國更多孩子能接觸到有趣的數學教育。

他說，疫情後近兩年來，學生大多覺得網課無聊，每天上課都是關掉攝像頭，另開一個窗口看網絡視頻，這樣的情況其實做老師的都知道。網課最大的難點就是，老師要和YouTube 、抖音、Twitch這樣的娛樂視頻平台競爭，爭取孩子注意力，這對教學方式是極大挑戰。「只要學生上課期間不去開YouTube，注意力留在我們這個窗口，我們就贏了」，羅博深說，那麼如何把網課也做得和娛樂視頻同樣好玩？

教學影片像遊戲主播談笑

YouTube上有一類受喜愛的視頻就是「反應視頻」（reaction video），即視頻博主針對不同素材做出反應，給一些評論，或做誇張表情來娛樂觀眾。在羅博深的網課教學中，就借鑒此方式。主持網課的並非老師，而是兩個高年級優秀學生，這兩人就如同遊戲直播主一樣，帶領大家觀看羅博深預先錄製好的教學視頻。在觀看過程中，兩位數學主播會不時停下來對教學內容發表評論、逗樂，並分享自己對數學題目的思路。這種方式讓觀看的學生覺得自己不是在上一節數學課，而是在看兩個主播討論有趣話題。

羅博深表示，讓高中生來主持網課好處多，首先他們和初中生年紀相仿，在心態上更接近，語言模式也更相通，初中學生通常更願聽「大哥哥大姊姊」的話，而非成年人。其次，他網羅的這一批助教高中生，都是全國頂尖的數學高手，成績不在話下，但大多因為想申請藤校而需參加活動證明其領導力、表達和表演能力等，因此參與教學可讓他們得到鍛煉。

這不僅對聽課的初中生和教學的高中生是雙贏，還能增加教育資源。他表示，美國很多學區開設的「天才班」（Gifted Program）都很有限，讓一些有天賦的孩子失去機會，是因資優班師資不夠。但若讓優秀高中生帶領下看預先錄製好的教學視頻，能讓更多學生都可獲得同樣的教育機會。如果教育只是讓一些學生考試，把另一些學生擠下來，總的教育資源沒有變，那麼對社會來說其實沒有什麼用。教育者應該想辦法尋找更多的機會和資源給更多學生。

學生爭取在聊天工具上發言

除了上課形式新穎之外，羅博深還編寫了一個程式嵌入到ZOOM裡，這樣可以讓將聊天框裡的大家發言，經過篩選滾動顯示在直播屏幕上，看起來和青少年最愛的實況遊戲直播平台Twitch彈幕的效果一樣。他解釋，教過網課的老師都知道，如果發言區不做管理的話，幾百人的大課堂內一定會有人搗亂，在聊天區刷屏或說無關的話。因此這款小插件設置了十秒延遲，學生發言後的十秒，助教可選擇從後台刪除。若被刪評，這名學生還會被扣積分。而能被精選顯示出來的評論，一秒最多只能有一條，這樣也能減少字幕分心。

他解釋，上一輩人通常以上電視為榮，如今這一代年輕人其實特別盼望自己名字出現在直播屏幕。能展示的評論有限，因此為了讓自己的評論被展現，學生便會想盡辦法發表優質評論，於是不得不認真聽課，並做出與課程相關且有幫助的評論。他將這一程式上傳到自己的官網zoom.poshenloh.com上，任何老師都可免費下載使用，希望能幫到更多教育者和學生。

想學才是真正的公平

談到教育公平，大多數人想到的只是教育資源分配的平均，但羅博深認為，其實更重要的「gap」（差距）體現在「想學」和「不想學」。想學的孩子知道尋找資料，而不想學的孩子就算擁有再多資源也不會學。因此他認為，只要將課程做得有趣，讓孩子「不只是學數學，也是愛學數學」，就能彌合這一差距。目前這一全新教學方式的試講效果非常好，每次課程結束後都還有許多學生留在頁面聊天提問，甚至有學生表示，恢復面授課程後，能不能還保留這個聊天功能。

希望報名聽課的學生或家長，都可登錄live.poshenloh.com了解更多。