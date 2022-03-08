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洛市有意花費21億元 更新和擴大公園綠地

洛杉磯訊
洛杉磯市市議會8日通過兩項議案，有意花費21億元，更新和擴大公園綠地。（laparks.org）
洛杉磯市市議會8日通過兩項議案，有意花費21億元，更新和擴大公園綠地。（laparks.org）

洛杉磯市議會8日通過兩項議案，期望進一步改善和擴大公園空間，以實現市長賈西提的「實現公園公平（Achieving Park Equity）」目標。

第一項動議由洛市議員Joe Buscaino提出，由洛杉磯市娛樂和公園部聘請一名顧問準備制定一項投票措施，為洛市2018年的公園狀況評估報告提供資金。按照洛杉磯市2018年的公園評估報告，洛杉磯市559個公園超過1萬6000畝的綠地需要更新和改造，預計花費21億元，包括景觀美化、照明、花草澆灌和更換康樂中心、游泳池和浴室設施等。

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賈西提2021年12月6日簽署一項指令，要求改善洛杉磯市城市和社區公園的公平使用權，由市府和社區公園專家和社區民眾代表共同組成意見小組，為計劃實施提供參考。

Buscaino周二在提出動議時表示，洛杉磯將在2028年舉辦夏季奧運會，公園設施和娛樂場所的升級和和維修，現在也是開始的時候了。

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第二項公園相關議案8日由市議員John Lee提出。該議案建議洛杉磯水電局與娛樂和公園部門合作，將原屬洛杉磯水電局的一些地盤改變為開放公園。該動議指出，水電局擁有龐大的土地空間，可以將其中的部分轉變為公園。

洛杉磯 賈西 投票

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