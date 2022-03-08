「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

在「富比士」(Forbes，亦有譯為福布斯)美國 400 位最富有的人名單中，89 位億萬富翁以加州 為家。臉書 聯合創始人查克柏格（Mark Zuckerberg）為加州富豪第一位，是目前加州最富有的人，身價達1345億。半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）華裔執行總裁黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。

黃仁勳共同創辦的Nvidia，位於北加州矽谷（亦稱硅谷）的聖塔克拉若（Santa Clara）。黃仁勳出生於台灣台南，他在九歲時與家人移居美國，首先住在肯塔基州的奧奈達（Oneida），然後定居俄勒岡州 。 他畢業於俄勒岡州波特蘭郊外的 Aloha 高中， 1984 年獲得俄勒岡州立大學電氣工程學士學位，1992 年獲得史丹福大學電氣工程碩士學位。

黃仁勳大學畢業後，他在 LSI Logic 擔任主任，並在 Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) 擔任微處理器設計師。 1993 年，也是他 30 歲生日時，黃與他人共同創立輝達，並擔任執行總裁（CEO）和總經理（President）。輝達於1999 年上市，黃仁勳擁有輝達 3.6% 的股票 。

根據維基百科（Wikipedia），2007 年黃仁勳作為執行總裁的收入為 2460 萬美元，將他列為富比士美國薪酬最高的執行總裁第 61 位。 在 2008 年到 2010 年的經濟衰退期間，黃仁勳自願將薪水降至 1 美元。

根據彭博億萬富翁 Index（ Bloomberg Billionaires Index）的數據，截至 2021 年 4 月，黃仁勳的淨資產為 143 億美元。

綜觀加州大多數最富有的人都是在科技行業致富，但還有一些娛樂界的大牌，比如《星球大戰》的創始人喬治魯卡斯（George Lucas），排名第124位，身價72億；多產導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），排名第 310 位，身價 37 億。

此外，一些食品行業的佼佼者也躋身前400位最富有的人名單，其中知名漢堡連鎖店In-N-Out所有者兼繼承人史奈德（Lynsi Snyder），以 42億元淨資產排名第 269 位；同樣在食品行業的是Marijke Mars，是Marijke Mars 糖果棒家族中的一員。

根據「富比士」的數據，以下是加州最富有的前十個人：臉書聯合創始人查克柏格；谷歌聯合創始人佩吉(Larry Page)；谷歌聯合創始人布林(Sergey Brin)；臉書聯合創始人Dustin Moskovitz；谷歌前首席執行官艾立克‧史密特（Eric Schmidt）；喬布斯遺孀蘿林(Laurene Powell Jobs)和家人；半導體公司輝達執行總裁黃仁勳；Ubiquiti Networks創始人Robert Pera；房地產開發商Donald Bren；風險投資家John Doerr。

雖然查克柏格是目前加州最富有的人，但他並不是美國最富有的人，他在全國排名第三。前兩名分別是居住在華盛頓的亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)，和特斯拉（Tesla）公司創始人馬斯克（Elon Musk），馬斯克在加州創立了特斯拉，但已將公司總部搬到德州。