南加愛迪生高中師生哀傷 2名校隊兄弟喪生車禍

車禍現場。（Fox 11視頻截圖）

南加州橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）愛迪生高中（Edison High School）的學生和教職員工，3月7日（周一）晚在一項燭光守夜活動，哀悼兩名喪生於一起汽車碰撞事件的兄弟。這兩名兄弟均活躍於該校的體育項目，但很不幸的兩人均喪生於同日早晨8 點 15 分發生的撞車事故。

根據城市新聞社（CNS），3月7日晚上，數百人參加了燭光守夜活動以示敬意，兩名死者是該校18 歲的資深足球 運動員約書亞•佩奇（Joshua Page），為12年級學生，他在車禍 中當場死亡；另一人是他17 歲的弟弟傑里米•佩奇（Jeremy Page），他是該校足球隊和田徑隊員，為十年級學生。傑里米在車禍發生後被送往醫院急救，但因傷重於當晚逝世。

該場車禍發生於杭廷頓灘市新地街（Newland Street ）和約克城街（ Yorktown Avenue）交口附近。

杭廷頓灘警察局發言人詹妮弗•凱莉（Jennifer Carey）說，兩名學生當天開的福特 F-250 與一輛雪佛蘭Silverado 卡車發生碰撞，該輛卡車屬於杭市府，駕駛人是 38 歲的市府員工，這位員工在車禍中未受傷。

而在出事後已有人替這對兄弟在 GoFundMe 頁面設立一個帳號，截至3月8日中午已籌集了超過 10萬元，來幫助佩奇兄弟家支付他們的喪葬費用。

發起籌款活動的友人暨該校摔跤手 Ed LaLonde 在 GoFundMe 上寫道，你可以想像，佩奇家的整個世界已經翻轉顛倒，佩奇夫婦失去了他們兩個最小的兒子，而喬瓦尼（Jovanni）也失去了他的兩個弟弟和他最好的朋友。

由於該場車禍有城市僱員捲入，警方已接手調查導致撞車事件的原因。