洛縣男子涉嫌1994年內陸女子被殺冷案 近日被捕

河濱縣一起冷案近日告破。（警方提供）

據南加 內陸河濱縣地檢署發言人8日表示，洛杉磯縣嘉甸那市（Gardena）一名男子涉嫌在1994年刺殺內陸沙漠熱泉市（Desert Hot Springs）一名女子，近日被捕並被提告。

受害者哈絲（Cheri Huss）於近28年前，被發現在沙漠熱泉市Parma街一棟公寓內，遭毆打且身中多處刀傷死亡。河濱縣地檢署說，案發時，哈絲曾試圖與兇手搏鬥，案發現場也留下兇手血跡，以及唾液等。案發後兇手逃脫，警探多年調查一直未果。上個月，該案才最終告破。

2022年2月間，河濱縣警方冷案調查人員使用遺傳物質檢測 ，將48歲兇手嘉迪林（ Sharron Eugene Gadlin）拘捕。

檢察官 表示，1994年，兇手嘉迪林居住在河濱縣縣屬地千棕櫚（Thousand Palms），距離案發地大約12哩。冷案調查人員於2月14日獲取嘉迪林的唾液樣本，四天後，經過DNA檢測，確定兇手是嘉迪林。

警方於3月4日，在嘉甸那市西街與135號路交匯處將駕車的嘉迪林攔停拘捕，目前拘押在Robert Presley拘押中心，保釋金100萬元。他因涉嫌刺殺哈絲被指控，8日在河濱法院過堂。

河濱縣地檢署公辯律師赫斯綽（Mike Hestrin）表示，希望受害者與家人在等待28年後獲得正義結果。檢察官們將繼續加大力度提控兇手，直至為受害者伸張正義。