我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中情局長：不應低估習近平對台灣的決心

紐時刊文：習近平，你會怎麼選？

洛縣男子涉嫌1994年內陸女子被殺冷案 近日被捕

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
河濱縣一起冷案近日告破。（警方提供）
河濱縣一起冷案近日告破。（警方提供）

南加內陸河濱縣地檢署發言人8日表示，洛杉磯縣嘉甸那市（Gardena）一名男子涉嫌在1994年刺殺內陸沙漠熱泉市（Desert Hot Springs）一名女子，近日被捕並被提告。

受害者哈絲（Cheri Huss）於近28年前，被發現在沙漠熱泉市Parma街一棟公寓內，遭毆打且身中多處刀傷死亡。河濱縣地檢署說，案發時，哈絲曾試圖與兇手搏鬥，案發現場也留下兇手血跡，以及唾液等。案發後兇手逃脫，警探多年調查一直未果。上個月，該案才最終告破。

2022年2月間，河濱縣警方冷案調查人員使用遺傳物質檢測，將48歲兇手嘉迪林（ Sharron Eugene Gadlin）拘捕。

檢察官表示，1994年，兇手嘉迪林居住在河濱縣縣屬地千棕櫚（Thousand Palms），距離案發地大約12哩。冷案調查人員於2月14日獲取嘉迪林的唾液樣本，四天後，經過DNA檢測，確定兇手是嘉迪林。

警方於3月4日，在嘉甸那市西街與135號路交匯處將駕車的嘉迪林攔停拘捕，目前拘押在Robert Presley拘押中心，保釋金100萬元。他因涉嫌刺殺哈絲被指控，8日在河濱法院過堂。

河濱縣地檢署公辯律師赫斯綽（Mike Hestrin）表示，希望受害者與家人在等待28年後獲得正義結果。檢察官們將繼續加大力度提控兇手，直至為受害者伸張正義。

檢測 檢察官 南加

上一則

洛縣華人槍店又現人潮 擔心治安擔心打仗

延伸閱讀

南加內陸集合公寓再發生槍殺案 年初以來累計4死

南加內陸集合公寓再發生槍殺案 年初以來累計4死
南加內陸盜賊深夜入屋行竊 被屋主開槍打死

南加內陸盜賊深夜入屋行竊 被屋主開槍打死
俄已逾4300人被捕 哈蕯克也反戰 高喊「普亭是白痴」

俄已逾4300人被捕 哈蕯克也反戰 高喊「普亭是白痴」

河濱縣兩室友金錢糾紛直接開槍

河濱縣兩室友金錢糾紛直接開槍
南加內陸突發野火 延燒400畝仍未控

南加內陸突發野火 延燒400畝仍未控
南加內陸突發野火

南加內陸突發野火

熱門新聞

圖為西蘇拉克和華裔妻子近日出席一場活動時。（美聯社）

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

2022-03-01 19:21
出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

2022-03-06 02:20
橙縣警方日前公佈了一段令人震驚的視頻。(橙縣警局提供）

世說新聞╱商店內遭警開槍爆頭 他到底做錯什麼？

2022-03-04 15:53
一些月嫂自恃搶手，懶惰且貪婪。(記者李雪／攝影)

黑心月嫂懶又貪 雇主苦嘆：好像老佛爺

2022-03-05 02:20
屋主表示，當地治安一直都還不錯，沒想到發生入室盜竊。（記者張宏／攝影）

槍擊入室竊匪 華人屋主：我做了對的事

2022-03-07 20:17
唯一莊園已以1億4100萬元拍賣。（Concierge Auctions）

全美最貴豪宅「唯一莊園」 買主原來是他 崛起充滿傳奇

2022-03-07 16:18

超人氣

更多 >
大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄
3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料
槍擊入室竊匪 華人屋主：我做了對的事

槍擊入室竊匪 華人屋主：我做了對的事
拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小
全美最貴豪宅「唯一莊園」 買主原來是他 崛起充滿傳奇

全美最貴豪宅「唯一莊園」 買主原來是他 崛起充滿傳奇