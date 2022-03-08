洛縣華人槍店又現人潮 擔心治安擔心打仗

華人槍店又現人潮，大家擔心治安和打仗。（本報檔案圖）

洛杉磯縣華人 槍店又現人潮，大家擔心治安又擔心打仗。

洛縣亞凱迪亞 （Arcadia）一家華人槍店近日陸續有人問訊買槍事宜，也有人直接到店裡要買槍，主要是擔心治安，還有人擔心要打仗，想買槍自保。不過也有人怕槍危險，只買槍不買子彈。

亞市東Huntington大道的一家華人槍店近日人潮湧入，店主David劉表示，最近來電諮詢和進店買槍學槍的人大幅增加，客人覆蓋男女老幼和各個族裔。華人主要是擔心治安不好，威脅家裡財物安全，想買槍自保。但有些人買槍卻不買子彈，原因是擔心槍走火有危險，殊不知這樣更危險，對方看你有槍，直接開槍射擊，而不知道你槍裡沒有子彈。

他說，老外主要是擔心要打仗，想買槍自衛。總之大家有各種擔心害怕。他雖然開槍店，但也不希望大家買槍卻不知道如何使用槍。近日亞市發生多起開槍案件，有些是正當防衛，有些可能是反應過度。那些有槍的人，要清楚自己什麼時候該開槍，什麼時候不能。

亞市居民李先生近日買了一把散彈槍，他說，幾乎每天都會發生入室盜竊或搶劫的案件，他有責任保護自己和家人的安全，家裡有槍，至少能抵擋一陣。不過他為了安全，會經常去靶場練槍，免得發生危機時，槍反而幫倒忙。

華人林女士近日看新聞發生多起入室盜竊和搶劫案件，她動了買槍的念頭。她說，現在社會動盪，感覺有把槍防身更踏實，但是又擔心槍放在家裡會不小心走火，危及自身，所以一直在猶豫要不要買槍。

華人丁先生則擔心家裡有槍，萬一發生一言不合的事情，會失控用槍傷人。他說，槍是致命武器，如果和家人發生口角，或者情緒失控，有槍可能會發生做出後悔一生的事情。相比治安和打仗，這些都是無法預測的，有些也避無可避，與其每天擔心那麼多事情，還不如過好每一天。