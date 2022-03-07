槍擊入室竊匪 華人屋主：我做了對的事

屋主表示，當地治安一直都還不錯，沒想到發生入室盜竊。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）附近縣屬地一棟民宅的華人 屋主，針對他日前開槍射擊入室盜賊一事，7日接受本報記者採訪時表示，「我覺得我做了對的事情！」

這處民宅5日凌晨發生入室盜竊，華人屋主開槍射中盜賊。這位不願意透露姓名的屋主，呼籲華人要勇敢保護自己和家人。

案發時間是5日（周六）凌晨1時左右，案發地點位於洛縣 華人密集城市亞市附近Tyler路5500號街區的一處民宅。該民宅外表只是普通的一層樓民宅，不算豪宅。華人屋主7日不在家，但是筆者接近該住宅門前時，該屋主遠程通過Ring門鈴和筆者對話，於是筆者通過Ring門鈴採訪了該位屋主。

華人屋主在案發後，計劃升級家裡的安防系統。（記者張宏／攝影）

這位屋主表示，他不想透露姓名，這件事不能算作好事，且事情還在調查中。但是他希望能傳遞出一個信息，華人不是好欺負的。案發當晚是凌晨1時，全家人都已經入睡。嫌犯通過側面廚房的窗戶，借助地上的木頭翻窗進入室內。他聽到響聲，就順手拿起家防手槍從臥室走出來。剛出門就看到嫌犯正要靠近他小孩的房間，情急之下他朝嫌犯開了兩槍。隨後他進入孩子房間確認孩子無事後，就鎖上房門，打電話報警。

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他說，警察 差不多五分鐘就來了，他也如實地向警察說明情況。他兩個小孩一個六歲，一個九歲，他當時只是想保護孩子的安全，開槍時也沒有想太多。畢竟大半夜家裡突然進來一個人，他擔心對方會威脅家人的安全。

嫌犯通過側面廚房的窗戶，借助地上的木頭翻窗進入室內。（記者張宏／攝影）

案發後，他計劃升級家裡的安防系統，他說，他事後想來覺得幸虧自己有槍，不然還不知道會發生什麼事，他覺得自己做了對的事情。華人一直都被認為軟弱好欺負，現在治安每況愈下，大家都要有危機感和防範意識。

洛杉磯縣警局發言人Richard Lewis表示，警方逮捕了57歲的嫌犯，他的名字是Michael Eugene Brown，他涉嫌入室盜竊，警方目前不知道嫌犯是哪個城市的居民，並在調查嫌犯除了這起入室盜竊之外，是否參與其他罪行。

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Lewis表示，屋主看到嫌犯時，嫌犯已拿走幾件物品。嫌犯的身體被擊中兩次，嫌犯沒有槍，不確定他身上是否有其他武器。嫌犯在周末接受了手術，情況穩定。他不知道嫌疑人現在的健康狀況。

警方並沒有逮捕開槍的屋主，對方也沒有面臨任何指控。Lewis說，該屋主是為了保護他的孩子。

據悉，嫌犯Brown被關押在洛縣南加大醫療中心的監獄病房，保釋金為 5萬元。

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