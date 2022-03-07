洛市正考慮更新商家室內避疫規定

洛杉磯市議會正考慮更新商家室內避疫規定。（KTLA）

據KTLA5消息，南加州 洛杉磯市議會正在考慮解除市區商家對顧客進入室內消費，需要確認是否接種新冠（COVID-19）疫苗 的限制。

市議會議長瑪蒂娜茲（Nury Martinez）上周五提出動議，即民眾可自願出示疫苗接種證明，不再要求確認大型室外活動參與者是否接種疫苗。這項動議是繼洛縣放寬口罩禁令，以及在室外大型活動、酒吧、釀酒廠、夜店及休息室等地點，停止確認參與者疫苗的接種狀況後提出的。

作為洛市轄區，在避疫規定方面或比縣府更嚴格一些。洛市目前要求民眾在進入一些場合時需要出示完全接種疫苗的證明，這些場合包括餐廳、酒吧、健身 館、影劇院、音樂娛樂廳、會議中心、棋牌室、遊樂區、展覽館、購物商城、水療中心、美髮沙龍及室內城市設施。

洛市嚴格避疫規定，也稱為SafePassLA，於2021年11月實施時，是全美最嚴格的強制疫苗接種規定之一，意味著當地商家在執行這項規定時，較比其它縣區更為嚴格。

瑪蒂娜茲於2021年提出要求確認疫苗接種狀況動議，她表示，此舉將有助於完全接種疫苗者恢復正常生活。現在，隨著新增變種病毒Omicron冬季肆虐後，新冠感染病例持續下降，加州範圍內對避疫限制持續在鬆綁。