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洛市警局搜捕2名武裝入侵環球影城住家的歹徒

本報記者╱洛杉磯報導
洛杉磯市警局稱，3月7日週一早上，兩名男子因涉嫌在環球影城（Studio City）武裝入侵住宅而被追捕。（洛市警局臉書）
洛杉磯市警局稱，3月7日週一早上，兩名男子因涉嫌在環球影城（Studio City）武裝入侵住宅而被追捕。（洛市警局臉書）

洛杉磯市警局稱，3月7日週一早上，兩名男子因涉嫌在環球影城（Studio City）武裝入侵一棟住宅而被追捕。

事件發生在當天上午 8 點 30 分左右，地點在貝布考克街（ Babcock Avenue ） 4200號 街區。據洛市警局稱，兩名男子進入一戶人家中，隨後乘坐一輛銀色寶馬 5 系逃跑，車牌上寫著「太平洋」（Pacific）。

受害家庭的鄰居告訴 KTLA，受害家庭的居民去同一條街上看醫生時，兩名男子闖入她的特斯拉汽車，在裡面的杯架裡找到其房屋鑰匙。歹徒並打開汽車後備箱，發現一個上面有她的地址的亞馬遜包裹。

鄰居稱，這些人隨後去了這所房子，並用房門鑰匙進入，但被受害者的丈夫和他們的狗嚇了一跳。這些歹徒隨後跑了出去，跳過柵欄，開著寶馬車飛速的逃走。據了解，遇搶的房子前面有好幾個監控攝像頭。

洛市警官塞拉（Manuel Sierra）說，有時嫌犯會瞄準有很多監控的房子，因為他們認為，如果有很多安全措施，代表裡面肯定有值得保護的東西。目前兩名嫌犯僅被描述為禿頭並戴著口罩。洛市警探將查看監控錄像尋找線索。

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