慈濟小學2022秋季班 開始招生

小班制啟發式教學。（慈濟臉書）

培養正確的人生價值, 在快樂中充實知識, 是家長們所期待的。慈濟全人教育 在台灣實行已久,目前在南加州地區亦開始招生 。

慈濟核桃 教育園區位於南加州核桃市（Walnut），該地校舍方正、明亮，有綠地、遊樂設施、圖書室、體育館和室外籃球場、棒球場及生命科學農場，並有廚房提供有營養的熱素食午餐。

提供孩童完整的戶外活動及安全校園生活, 自然的身心靈學習體驗.、寓教於樂的中英雙語教學, 生動活潑的學習課程.，採用小班制啟發式教學, 讓孩子在成長之路, 盡情充實知識, 享受學習的快樂。 慈濟幼兒園暨小學招生名額有限, 有意者請致電909-895-2276，或電郵: [email protected]。

更多訊息,請登錄https://tzuchieducation.us/school/elementary-walnut-ca/about-us/

小學招生學齡: 4歲11個月-幼稚班 至 10歲-五年級

課程:中英文雙語教育,人文教育及品格教育

核桃幼兒園暨小學地址: 1920 S Brea Canyon Cutoff Road Walnut CA 91789