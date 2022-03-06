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全美最貴豪宅減價1億餘賣掉 比掛牌價少一半 仍創紀錄

本報記者／綜合報導
唯一莊園2月28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）
唯一莊園2月28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）

全美最貴的豪宅，日前竟以不到掛牌價的一半價格出售。但仍創下拍賣中最昂貴房屋的記錄。

位於洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）的「唯一莊園」(The One)，已於3月4日在破產拍賣中以 1億2600萬元賣出，若包括12%的拍賣佣金，總售價1億4100萬元，相比於2億9500萬元的掛牌價可謂折扣巨大。

唯一莊園2月28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）
唯一莊園2月28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）

目前買方是誰尚未披露，這項買賣尚須將文件提交給破產法院法官 Deborah Saltzman，由她舉行聽證會，討論是否批准出售，預計該案會於3月21日結案。據悉，中標人有可能是一家有限責任公司，這是富人經常用來隱藏他們購買的房產的法人實體。

這棟豪宅2月28日下午4時開始拍賣，拍賣時間為四天。一度代理銷售這棟房屋的經紀表示，過去幾個月，超過三打潛在買家參觀了位於 944 Airole Way 的這棟房產，包括來自中東、亞洲和加州的億萬富翁。早先並有消息傳出，出價者包括一位來自中國的資本家。

唯一莊園2月28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）
唯一莊園2月28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）

這棟房產創下了拍賣中最昂貴房屋的記錄，但遠低於風險投資家安德森 (Marc Andreessen) 創下的加州房市銷售記錄，他在去年 10 月以 1億7700萬元購買馬里布一處房產。 2019 年，對沖基金大亨格里芬 (Ken Griffin) 在住宅上花費的最高金額是 2億3800萬元，用於購買紐約市的頂層公寓。

負責此次拍賣的 Concierge Auctions 表示，其拍賣網站吸引了包括澳大利亞、英國、德國、法國和義大利在內的 170 個國家的投資者，並產生約 2800 名潛在客戶。然而，2月28日在線拍賣開始後，只有五名來自美國和新西蘭的競標者參加，且大多數動作發生在最後幾分鐘。

唯一莊園2月28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）
唯一莊園2月28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）

根據洛杉磯時報，Compass 的經紀人 Brent Chang 表示，這項結果將具有警示意味，開發商（建築商）考慮到過去幾年多棟豪宅已經破產，可能會促使他們在蓋房子時想的更小一些。他還想知道，原來有能力購買這類房子的有錢人本來就不多，但隨俄羅斯入侵烏克蘭，是否令那些可能是最好購買人的俄羅斯億萬富翁突然退出。

根據 3 月 2 日提交的法庭文件，該物業債務總額最初約 1億8000萬元，但隨著更多債權人提出索賠，債務總額已增至 2億5600萬元。這意味著許多債權人將蒙受損失，儘管拍賣行 12% 的大部分費用將返還給破產的資產。

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最大的單一債權人是洛杉磯億萬富漢基（Don Hankey），他向開發商、好萊塢前製作人尼亞米(Nile Niami) 的夢想項目The One提供了 1億600萬元貸款。貸方欠下超過 1億3000萬元的擔保債務，其中包括他在破產時提供用於維修和出售房產的資金。

唯一莊園2月28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）
唯一莊園2月28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）

漢基此前曾表示，如果該物業在拍賣中被嚴重低估，他可能會競標該物業，但他表示他未出價。他說這次出售應該能讓他收回他投入該項目的現金，但補充說，他對最終價格如此低感到驚訝。

唯一莊園2月28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）
唯一莊園2月28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）

這棟位於貝萊爾山頂的莊園在1月中旬以九位數價格上市幾週後落下，儘管這棟10萬5000平方呎的豪宅開發商，此前估計價值會很高在5億元，而先前最高的出價曾經達到2億8800萬元。但近年豪宅市場大不如前，去年由貝佐斯（Jeff Bezos）買下的豪宅也才1億6500萬元，因此市場預估「唯一莊園」實際賣價，可能遠低於預期。

「唯一莊園」是好萊塢前製作人尼亞米幾年前轉戰開發事業打造的，主打「全美最貴且最龐大的現代住宅」，要求以5億元價格售出；但事與願違，唯一莊園使尼亞米揹上超過1億8000萬元債務。他想盡辦法解決債務，想過將唯一莊園打造成會所，甚至提出過發行唯一莊園的數字貨幣，都遭債主拒絕，只能在去年忍痛讓債主接管。

知情人士透露，債主需要唯一莊園打破交易紀錄，至少得賣出超過2億元才可能償還所有債務，包括拍賣手續費和其他成本，若未能達標債主恐怕只能認賠。

據洛杉磯時報報導，唯一莊園還有許多問題，例如由於負債還未完工，像是網球場還沒建成。屋子也還沒有入住證明，需由洛市檢查員簽署分級、電氣和其他關鍵許可證。

唯一莊園2月28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）
唯一莊園2月28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）

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