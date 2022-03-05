洛縣解除多數室内口罩令 醫院養老院仍要戴口罩　

洛杉磯縣4日開始放寬口罩令。但醫院和養老院等健康照顧機構和特殊的大眾場所仍需戴口罩，部分醫院或會要求病人和家屬出示疫苗加强針或檢測陰性證明。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣從4日本周末開始進一步放寬口罩 令，解除大多數室内場所口罩要求，但醫院和養老院等健康照顧機構和特殊的大眾場所仍需戴口罩，部分醫院或要求病人和家屬出示疫苗 加强針證明，或檢測 陰性證明，未有準備的民眾要接受臨時檢測。

4日前往柯汶納社區醫院看望住院家屬的一位民眾，就因沒有接種新冠疫苗加强針而被拒門外。醫院人員表示，為保護住院病人和醫務人員，所有前往探視住院病人的家屬和親友都需出示已接種疫苗以及加强針的證明，哪怕已打完兩針的民眾，如果沒有加强針的證明，就需出示檢測證明，或接受醫院臨時檢測，以證明自己沒有被感染。

兩天前在該醫院做乳腺癌檢查的一名華人表示，她當時填寫的看診信息中，也有是否已打疫苗以及加强針，以及接種的疫苗的種類以及時間的要求，而且檢查全程都要戴口罩。

該醫院工作人員表示，每個醫院對口罩和疫苗證明的要求情況可能不太一樣，洛杉磯縣公共衛生局允許醫院在防疫措施執行上，可以有自己的要求和調整。

洛杉磯縣從4日開始進一步放寬口罩令，解除大多數室内場所口罩要求，這也是自Omicron疫情以來洛縣首次大規模解除口罩令，但公共交通場所、所有健康照顧部門和場所，包括醫院、長期照顧中心和養老院、游民避難所和緊急避難所以及隔離人群等仍需戴口罩，K-12學生的室内口罩要求要到3月12日方才解除，

根據洛杉磯縣公共衛生局最新數據，洛縣過去七天每天新增感染人數、每天死亡人數和住院人數均在穩步下降當中，平均指數處於聯邦疾病預防與控制中心（CDC）三級疫情中的最低位。

但洛杉磯縣公共衛生局還是强烈建議不管是否已注射疫苗，在公共室内場所中最好還是戴口罩，尤其是那些患有慢性病和呼吸道疾病以及免疫系統較差的人群。洛縣公共衛生局局長費若直接表示，「為自己的安全戴口罩，沒有什麽可害羞的」。

因先生一個月前住進格蘭杜拉一家康復中心，而幾乎天天前往探視的華人李太太表示，數周來她每次去看望先生都需出示檢測證明，或自己提供72小時陰性證明，或在康復中心臨時快速檢測，每次自費五元。即使如此，最近她和先生還是雙雙中招感染，所幸都打了疫苗，沒有大礙。