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南加州華裔家長教師協會第17屆獎學金申請啟動

洛杉磯訊
南加州華裔家長教師協會每年為華裔生頒發獎學金。（本報資料圖）
南加州華裔家長教師協會每年為華裔生頒發獎學金。（本報資料圖）

加州華裔家長教師協會2022年第17屆獎學金即日起開始接受申請，至2022年6月1日截止。本年度將評選出三名品學兼優的學生給與獎勵，每人獎學金800元。

以提升華裔的教育品質、推動華裔子弟接受更好的教育為宗旨，南加州華裔家長教師協會多年來致力於服務社區、奉獻社會，特別為華裔應屆高中畢業生設立獎學金，鼓勵優秀。

凡就讀於南加州、具公民或綠卡身份、品學兼優和熱心社區服務的華裔高中應屆畢業生，均有資格申請2022年獎學金。主辦單位評鑑標準包括：課外與社區服務，佔25%；自傳論文，20%；學業成績，佔30%；領導能力與才藝，佔25%。

如需申請表格，請與會長劉榮文教授或者獎學金主任吳寶雲老師聯絡。短信626-374-8884，Email：[email protected]

南加州華裔家長教師協會成立于1979年，為南加最早的教育、文化義工團體之一，為非盈利性機構。協會每年都舉行許多活動，比如為應屆高中畢業生提供獎學金、開辦系列講座。講座內容涉及如何提高英文水平、如何申請聯邦和加州獎助學金、如何申請大學、親子關係和社會福利等。此外，協會還舉辦教師節慶祝活動、中華傳統節日慶祝活動、教師基本技能考試培訓班、徵文比賽、演講比賽和年高、中、低年級鋼琴比賽等，幫助華裔家長和學生適應美國的教育體制、提升教育品質、促進族裔和諧及文化教育的交流等。

華裔 教育 加州

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