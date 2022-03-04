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俄烏戰火紛飛 美國大學召回留俄學生或暫停交流

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
2022 年 3 月 3 日俄羅斯對烏克蘭Chernigiv市空襲後，消防員正在撲滅市中心的大火。俄羅斯軍隊升級了對人口擁擠城市的襲擊，烏克蘭領袖稱這是一場恐怖行動。（美聯社）
2022 年 3 月 3 日俄羅斯對烏克蘭Chernigiv市空襲後，消防員正在撲滅市中心的大火。俄羅斯軍隊升級了對人口擁擠城市的襲擊，烏克蘭領袖稱這是一場恐怖行動。（美聯社）

俄羅斯烏克蘭的入侵導致少數國際留學生傷亡，促使美國一些大學召回正在俄羅斯的美國留學生；同時，國際教育組織也決定暫停夏季與俄羅斯的留學交流項目。

隨著俄羅斯對烏克蘭的持續攻擊，以及近日傳出有國際留學生傷亡事件，對美國教育界也產生了連鎖反應，特別是出國留學項目。美國部分大學開始召回正在俄羅斯或烏克蘭的留學生，並且暫停在俄羅斯和烏克蘭等國即將舉行的出國留學項目。

據米德爾伯里學院（Middlebury College）發言人莎拉·雷（Sarah Ray）稱，上週戰爭爆發時，正在俄羅斯學習的 12 名美國學生，包括該學院三人以及美國其他大學九人，都在本周末之前離開俄羅斯返國。

米德爾伯里學院俄羅斯項目主任Nana Tsikhelashvili教授說，「鑑於從俄羅斯起飛的國際航班非常有限，以及美國國務院授權家庭成員和非必要的大使館工作人員返回美國，我們認為現在是留學生離開這個國家的時候了。」「在軍事上，入侵並沒有像任何人預期的那樣進行，這使得我們幾乎不可能預測未來俄羅斯的情況對我們的學生會是什麼樣子。確保留學生的安全仍然是我們的首要任務，盡快將美國留學生從莫斯科和伊爾庫茨克撤離。」

同時，國際教育組織「國際教育交流委員會」（Council on International Educational Exchange，CIEE）宣布，將暫停其在聖彼得堡（St. Petersburg）的 2022 年春季課程，並將學生轉移到東歐其他國家去。

該組織在本周的新聞發布會上說，「儘管聖彼得堡的城市生活照常進行，但為了應對國際社會凍結俄羅斯的交通和銀行系統，意味著必須將目前在聖彼得堡學習的留學生重新安置到安全地點。留學生們可以去東歐完成國際項目，包括他們對俄語、俄羅斯文化和政治的研究」。但該組織指出，尚未就俄羅斯的夏季和秋季留學項目做出任何決定。

哈佛大學（Harvard University）在俄羅斯聯邦格魯吉亞省（Georgia）第比利斯市（Tbilisi）有一個留學項目，原計劃今年 6 月恢復進行。然而，現在的俄羅斯和烏克蘭的武裝衝突，已經導致了是否要恢復該留學項目的不確定性。

俄羅斯 留學生 烏克蘭

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