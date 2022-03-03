民眾身心最快樂的城市排行 加州6城市名列前10

南加州有三個城市列在最快樂城市排名前十名，包括爾灣、聖地牙哥及杭廷頓灘（Huntington Beach）。圖為美麗的杭廷頓灘。（unsplash)

美國金融網站WalletHub，最近公布加州 最快樂城市排名名單。結果顯示，南加州三個城市名列前十，包括橙縣爾灣 市（Irvine）、聖地牙哥市及橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）。

加州前十的城市尚包括多個華人聚居城市，例如：北加 州的佛利蒙市（Fremont）、聖荷西市（San Jose）及南加州的爾灣市。

衡量全美各大城市快樂指數的排名，主要是根據民眾身體和心理健康狀態、抑鬱人數、自殺率、社交活動、工作滿意度、工作時間、工資增長幅度、經濟狀況、休閒娛樂時間等30個因素，綜合排出182個城市民眾的快樂情況。

加州整體共有六個城市名列前十，南北加州各有三個城市上榜，北加州尚有舊金山進前十。全美最快樂城市為加州的佛利蒙，該城市在身心健康狀況一項也排名全美第一。

根據數據報告顯示，洛杉磯縣又以Santa Clarita這個城市的居民感到生活最幸福；「世上最快樂的地方」迪士尼樂園所在城市安那罕（Anaheim），也名列榜上。WalletHub這項研究根據人口普查局、勞工局、FBI 、 CDC等公家機關提供的資料整理而出。評分標準主要根據三大項：身心健康滿意度、社區環境滿意度、及收入及工作滿意度。

根據WalletHub，這項研究是在去年疫情期間完成。受疫情影響，有些人在生活各方面的焦慮也許比正常時期更高，因此這項最幸福城市排名僅供參考。

全美最快樂城市前十名排名依序為：加州佛利蒙、馬里蘭州哥倫比亞(Columbia)、加州的舊金山、聖荷西和爾灣、威州Madison、華盛頓州西雅圖、堪薩斯州Overland Park、加州杭廷頓灘和聖地牙哥。