你知道嗎？ 這些角度看到的金門大橋 最美

從橋下看金門大橋。（蕭愛提供）

美西舊金山 最有名地標一一金門大橋 ，矗立在浩瀚海面上，連接舊金山與加州 馬林縣。無論什麼天氣，它橘紅的橋身、超凡脫俗的造型，永遠是橋樑美的典範，是攝影愛好者的最愛。

金門大橋是懸索橋，兩頭高聳的橋墩以粗䌫線撐起整座橋，是美國建築師協會公認的現代世界建築奇蹟之一。如今85年過去了，天天被海水沖擊、1989年還曾經遭到大地震，舊金山其他橋都遭到損壞，只有它仍安然矗立太平洋一角，是遊客必來的絕美景點。

在還沒有建金門大橋前，在此就有一Fort Point堡壘點，建於1857年，是當時西海岸的唯一堡壘。除了大砲外還有燈塔，現在它是國家歷史遺跡，有停車場，可以直接開車至大橋底端。入場參觀，有簡短介紹影片，裝填大砲的示範，還有專人解說行程，也可以自行參觀，常有著婚紗的新人在此拍照。

一直走上堡壘最頂端，正好在金門大橋的鋼架下方，人在結實的鋼架下，像是進入大橋身體裏，看淸楚它每一寸每一釘的結構，橋顯得巨大無比。

橘紅金門大橋的顏色在海上非常醒目，即使在濃霧中，它也能穿透雲層，飄浮在霧中。這個顏色是金門大橋設計師所選定的，橋身顏色是國際橘，是紅色、橘色加黑色。過往的船隻在霧中也能看到橋身。霧氣繚繞時金門大橋仿若浮在空中，仙氣飄飄。

金門大橋遊客中心在舊金山市這一頭，內有介紹大橋的歷史及紀念品等。外面還有大橋鋼索的原形，由許多小鋼線組成的大鋼索，拉起整座大橋，遊客都要觸碰合影。

長2737公尺的金門大橋，除了六個主線道通車之外，還有行人道以及自行車道。親身體驗走過或是騎自行車過大橋，也是許多人願意嘗試的遊覧方式。

黃昏時刻可以從馬林縣盤山公路上山至觀景點Golden Gate View Point。停好車後，沿上山路登山 ，走到觀景點。金門大橋在黃昏時刻特別清晰美麗，整座橋盡在腳下，看各式各樣船隻從橋下從容穿越，而橋上還有川流不息的車輛。夕陽灑在橘紅橋身上，是金門大橋最好的觀景點。

金門大橋從建好之後，一直有許多話題，它是有名的自殺大橋，自從超過千人之後，已經不再有人統計究竟多少人了。維多利亞祕密的CEO就是從金門大橋一躍而下的。曾經也有計劃在橋下圍上護網，但因經費問題，尚無法施工。

舊金山金門大橋是所有人公認設計新頴、造型不凡的大橋，連美國建築工程師協會都評為現代的世界奇蹟之一，它為美西樹立一道最美麗的風景線，是到美西的人必來的有名景點。美國東有自由女神雕像，西有金門大橋，成為東西兩岸地標，相互輝映，是絕對不能錯過的著名景點。

金門大橋Golden Gate Bridge

Golden Gate Bridge,

San Francisco, CA

Phone: (415) 921-5858