洛縣老嫗沒水電過日卻養80多隻動物 因臭氣熏天被投訴

鑽石吧一位年過七旬的老人，因無力打理大大超過法律限制的小動物，弄到臭氣熏天被鄰居投訴，不僅所有80多隻動物被政府收繳，屋主也被送往醫院接受治療。（內陸新聞）

自己沒水沒電過生活，卻養了80多隻小動物，也是奇葩。洛杉磯 縣鑽石吧 （Diamond Bar）一位年過七旬的老人，因無力打理大大超過法律限制的小動物，弄到臭氣熏天被鄰居投訴，不僅所有的動物都被政府收繳，屋主也被送往醫院治療。

內陸山谷人道協會和動物保護組織（The Inland Valley Humane Society）1日接到鑽石吧居民投訴，報告其鄰居在自家飼養很多動物，卻又疏於打理，情況惡劣，嚴重影響到社區環境和街坊生活品質。動物保護人員前往鑽石吧Flintlock Road 1100號街區的一棟房屋後發現，情況果然和鄰居舉報的一樣。

內陸山谷人道協會發言人Ariel Sepulveda表示，一同前往的還有洛杉磯縣警察 局鑽石吧分局的警員。 調查人員一進入被舉報的民宅，立即被濃重的動物糞便氣味所淹沒。調查人員在現場看到了非常凌亂的院子，車庫和房間裏堆滿了各種紙箱，現場還發現80多隻動物，主要是狗和貓，還有多隻沒有掩埋的死貓。調查人員還在院内發現一些動物骨骼殘骸。

目前仍然活著的動物全部被帶到波莫那的內陸山谷人道協會動物避難所，調查人員仍對本案繼續調查當中。

據鄰居表示，該住家的屋主是一位70多歲的婦人，她已經在那裡住了大約五年，沒有水也沒有電，鄰居們幾乎沒有看到她家開燈，不知平常到底怎麽生活。目前調查人員正在檢查該婦人的福利狀況，同時將她送往附近醫院檢查治療。