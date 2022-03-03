洛縣男子疑用花園爪刺傷1受害者 被警察槍殺

疑用花園爪刺傷受害者的洛縣男子 被警察槍殺。（本報檔案照）

洛杉磯縣一名用花園爪刺傷受害者的男嫌犯，3月3日在貝爾弗勞華（ Bellflower）市被前來的警員槍殺。

3月3日週四凌晨，警察 在貝爾弗勞華市處理一起街頭賽車 事件時，被附近一起不相關的刺傷事件的相關人士攔住之後，捲入了致命的槍擊事件。據洛縣 警局聲明，警察是在周三午夜剛過時因為接到報案電話，前往唐尼路（Downey Avenue）和阿提夏路（Artesia Boulevard）的交叉口，處理街頭賽車事件。然而當他們趕到時，有人走近他們說被一個人用花園爪子刺傷。

受害人隨後指著一名 30 多歲的男子，確認他是嫌犯。當警察試圖拘留嫌犯時，身份不明的嫌犯逃往南向的唐尼街。追捕的警察最終在唐尼街 17400 號街區追上該男子。

聲明指出，嫌犯隨後轉身揮動著末端有尖刺的花園爪向警員前進，據稱花園爪長約3呎。就在那時，發生了涉及警察的槍擊事件。

洛縣警局稱，這名身份不明的嫌犯上半身被多次擊中，並被送往當地醫院，在那裡被宣布死亡。被刺傷的受害者則在現場接受了醫護人員的治療。

調查人員已確定街頭賽車事件與刺傷無關，也沒有警察在事件中受傷。

洛縣警局歡迎任何有相關信息的人，可致電 323-890-5500 聯繫治安部門；若希望保持匿名的人，可以撥打止罪熱線800-222-8477。