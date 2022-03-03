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洛杉磯富人區發生入室搶劫1死1傷

恩西諾訊
猶太人聚居的恩西諾市的一個富人住宅區，2日下午發生一起入室搶劫殺人案，一名男子被槍殺，另一人遭到歹徒襲擊。（ABC）
猶太人聚居的恩西諾市的一個富人住宅區，2日下午發生一起入室搶劫殺人案，一名男子被槍殺，另一人遭到歹徒襲擊。（ABC）

猶太人聚居的洛杉磯恩西諾（Encino）一個富人住宅區，2日下午發生一起入室搶劫殺人案，一名男子被槍殺，另一人遭歹徒襲擊。

案發時間為2日下午5點15分左右，地點在恩西諾（Encino）登斯莫爾大街（Densmore Avenue） 4500 號街區的一棟民房中。

負責調查本案的洛杉磯警察局探員表示，第一名受害人為一名80多歲的男子。當時他正在厨房準備晚餐，至少兩或三名歹徒從他家一扇敞開的車庫門闖入。根據警方調查，當時受害人和其中一名嫌犯發生某種程度的肢體衝突。據警方稱，歹徒開槍，子彈射中受害人。警方稍後到達現場時，受害人已經死亡。

正在歹徒射殺第一受害人後在室内搶劫時，一名60多歲的男子正好從雜貨店購物後回家。

在屋門口停下汽車，打開後備箱準備卸貨的第二名受害者，據信是第一名受害者的妹夫，此時與歹徒撞個正著，雙方對質，歹徒看情況不妙，用手槍抽打受害人，然後逃跑。

警方稱，有人看到嫌犯乘坐的是一輛白色寶馬SUV。

洛杉磯警察局探員Sharon Kim表示，調查人員正在查看監控錄像，也希望更多鄰居提供監控錄像。她表示，歹徒也可能瞄準了該地區的其他房屋。

熟悉洛杉磯地區的老居民表示，恩西諾不僅居住著很多猶太人，而且過去有一些猶太人在家中存放現金和珠寶的習慣，以至有可能成爲財產犯罪的目標。

猶太人聚居的恩西諾市的一個富人住宅區，2日下午發生一起入室搶劫殺人案，一名男子被...
猶太人聚居的恩西諾市的一個富人住宅區，2日下午發生一起入室搶劫殺人案，一名男子被槍殺，另一人遭到歹徒襲擊。（ABC）

洛杉磯 猶太 警察

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