時值稅務季 國稅局官網上線新的資訊包

國稅局報稅信件。（本報記者╱攝影）

為了幫助納稅人和稅務專業人士，美國國稅局 日前在官網IRS.gov上線了一個特別的新頁面，該頁面提供了影響2022報稅 季的最新詳細資訊，以及國稅局為解決之前提交的稅表 的庫存而作出的努力，為納稅人提供便利。

由於2021年發生的重大稅法變化，以及新冠疫情帶來的挑戰，納稅人在這個報稅季面臨著許多問題。國稅局為了提高民眾對這些問題的認識，並為大家提供最新的及時資訊，創建了一個特殊的報稅季網頁。此頁面將為人們提供資訊的快速概覽，以幫助報稅民眾以及等待國稅局處理上一年稅表的人。

國稅局局長Chuck Rettig表示：「國稅局正在採取許多措施來保持報稅季的順利，同時還採取額外方法來解決去年提交的稅表的庫存。我們在處理稅表和發放退稅方面有了一個良好開端，希望民眾能夠輕鬆地查看最新資訊。這個新頁面為民眾和稅務專業人士提供了一站式服務，匯總了他們可能需要的最新關鍵資訊」。

從國稅局官網IRS.gov主頁可進入「特殊報稅季提示」頁面，社交媒體和其他管道也會分享鏈接。國稅局於1月24日開始報稅季，在不到兩周的時間裏，超過400萬筆退稅已經發放，價值近100億美元。隨著國稅局進入稅收季節的重要階段，數以百萬計的退稅將在未來幾周內發放。

該頁面還包含重要資訊的鏈接，闡述國稅局為解決今年之前提交、還未處理的稅表所做的努力。包括停止向納稅人發出十幾封常見的信件的步驟，以及國稅局操作和未處理稅表數量的更新。

Chuck Rettig說，新冠疫情、新稅法和許多其他因素的結合，導致2021年國稅局庫存中剩餘的未處理的稅表和信件數量達到了空前的數量。我們必須繼續追求創新戰略，同時支持員工的辛勤工作和奉獻精神，以履行我們在進入2023年申報季節之前將庫存恢復到健康水準的承諾。這些步驟正在發揮作用。庫存中的稅表和修改後的稅表的退稅將繼續發放給納稅人。

國稅局繼續敦促納稅人仔細審查其稅務申報，確保準確，並選擇以電子方式申報和經轉帳直接存款，以加快退稅速度。