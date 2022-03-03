我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

賴清德宴請龐培歐準備鳳梨乾 席間聊到習近平

時值稅務季 國稅局官網上線新的資訊包

本報記者／洛杉磯報導
國稅局報稅信件。（本報記者╱攝影）
國稅局報稅信件。（本報記者╱攝影）

為了幫助納稅人和稅務專業人士，美國國稅局日前在官網IRS.gov上線了一個特別的新頁面，該頁面提供了影響2022報稅季的最新詳細資訊，以及國稅局為解決之前提交的稅表的庫存而作出的努力，為納稅人提供便利。

由於2021年發生的重大稅法變化，以及新冠疫情帶來的挑戰，納稅人在這個報稅季面臨著許多問題。國稅局為了提高民眾對這些問題的認識，並為大家提供最新的及時資訊，創建了一個特殊的報稅季網頁。此頁面將為人們提供資訊的快速概覽，以幫助報稅民眾以及等待國稅局處理上一年稅表的人。

國稅局局長Chuck Rettig表示：「國稅局正在採取許多措施來保持報稅季的順利，同時還採取額外方法來解決去年提交的稅表的庫存。我們在處理稅表和發放退稅方面有了一個良好開端，希望民眾能夠輕鬆地查看最新資訊。這個新頁面為民眾和稅務專業人士提供了一站式服務，匯總了他們可能需要的最新關鍵資訊」。

從國稅局官網IRS.gov主頁可進入「特殊報稅季提示」頁面，社交媒體和其他管道也會分享鏈接。國稅局於1月24日開始報稅季，在不到兩周的時間裏，超過400萬筆退稅已經發放，價值近100億美元。隨著國稅局進入稅收季節的重要階段，數以百萬計的退稅將在未來幾周內發放。

該頁面還包含重要資訊的鏈接，闡述國稅局為解決今年之前提交、還未處理的稅表所做的努力。包括停止向納稅人發出十幾封常見的信件的步驟，以及國稅局操作和未處理稅表數量的更新。

Chuck Rettig說，新冠疫情、新稅法和許多其他因素的結合，導致2021年國稅局庫存中剩餘的未處理的稅表和信件數量達到了空前的數量。我們必須繼續追求創新戰略，同時支持員工的辛勤工作和奉獻精神，以履行我們在進入2023年申報季節之前將庫存恢復到健康水準的承諾。這些步驟正在發揮作用。庫存中的稅表和修改後的稅表的退稅將繼續發放給納稅人。

國稅局繼續敦促納稅人仔細審查其稅務申報，確保準確，並選擇以電子方式申報和經轉帳直接存款，以加快退稅速度。

國稅局 稅表 報稅

上一則

有人中彈 有人奔波兩天兩夜 華人驚恐逃離烏克蘭慶重生

延伸閱讀

國稅局警示：詐騙者全年無休請民眾保持警惕

國稅局警示：詐騙者全年無休請民眾保持警惕
報稅積案如山 奧斯汀稅務中心不關了 「政策被迫轉彎」

報稅積案如山 奧斯汀稅務中心不關了 「政策被迫轉彎」
國稅局數據：2021年平均退稅額2323元 納稅人要有遲拿退稅準備

國稅局數據：2021年平均退稅額2323元 納稅人要有遲拿退稅準備
聯合報稅 H&RBLOCK 詳解有關退休計畫的報稅問題

聯合報稅 H&RBLOCK 詳解有關退休計畫的報稅問題
為報稅季做好準備 國稅局：可線上查看預繳薪資

為報稅季做好準備 國稅局：可線上查看預繳薪資
封面故事／有備無患 報稅清單看仔細

封面故事／有備無患 報稅清單看仔細

熱門新聞

圖為西蘇拉克和華裔妻子近日出席一場活動時。（美聯社）

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

2022-03-01 19:21
俄烏衝突，專家怎麼看？

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

2022-02-26 14:18
中國在烏俄戰爭中的立場受關注。（美聯社）

烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？

2022-03-01 15:50
唯一莊園28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）

全美最貴豪宅「唯一莊園」拍賣 中國等超級富豪競標

2022-03-01 15:17
專家認為美國經濟正在復甦，但股市卻似乎正面臨許多壓力在下跌。(本報檔案照)

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

2022-02-23 22:24
有上萬名滯留在當地的中國留學生，他們現狀如何？

世說新聞╱連線烏克蘭 撤僑前華人學生情況不妙

2022-02-26 14:20

超人氣

更多 >
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭
開戰Day8／烏南大城赫爾松淪陷 俄軍拿下首座要城

開戰Day8／烏南大城赫爾松淪陷 俄軍拿下首座要城
梅琳達首談離婚 得知比爾蓋茲外遇「哭了很多天」

梅琳達首談離婚 得知比爾蓋茲外遇「哭了很多天」
聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜
盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標