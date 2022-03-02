我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣全島大停電 台電：南部電力系統故障 搶修中

烏代表團為第二輪和談赴白俄 拒接受最後通牒

個人電腦製造業暨500大企業之一的先驅：袁志坤去世

橙縣訊
熱衷創業及慈善事業的袁志坤。（袁志坤家人提供）
熱衷創業及慈善事業的袁志坤。（袁志坤家人提供）

曾三度在橙縣成功創業的華裔慈善家袁志坤(Thomas Yuen)於日前在家中去世，享年70歲。袁志坤的家人已訂3月12日下午2時在柯斯塔梅沙市高球場舉行追思會。

1970年自香港來美留學的袁志坤，於1974年獲爾灣加大電機工程學士，當時正值個人電腦科技發展初期，袁志坤於1979年與人合夥創辦虹志電腦(AST)，在他帶領下，虹志電腦成長為全美500大企業之一，締造橙縣科技創業的傳奇。

1980年袁志坤因先天腎臟病惡化，必須靠洗腎維持生命，雖然體力不如以往，但袁志坤卻更加投入工作，並且下定決心要掌握時機拓展事業。他和合夥人黃朝虹（Albert Wong）及Safi Qureshey研發出擴增IBM電腦功能的配件，1984年他們推出自創品牌的個人電腦， 1986年虹志電腦買下了由孫大衛及杜紀川創辦的第一家電腦記憶體製造公司Camintonn，到了1990年代初期，虹志電腦已成為行銷全球的個人電腦品牌。

後來，袁志坤又於1993年創立革新音響科技的SRS Labs，2002年他轉入生物科技領域，創辦PrimeGen公司。

袁志坤創業成功後更積極投入慈善事業，曾獲爾灣加大多次頒獎表揚。他也經常參與華裔社區的慈善活動，創辦橙縣中華文化協會的丁鄧雲燕表示，當年華人要籌辦亞美老人服務中心時，袁志坤率先捐出1萬元，作為舉辦籌款活動的種子基金，促成亞美老人服務中心後，他仍繼續每年低調捐款，對社區的無私支持令人感動。

袁志坤的日裔妻子Misako及女兒Jennifer、 Constance也呼籲親朋好友們發揮袁志坤的大愛，捐款給爾灣加大幹細胞與腎臟病研究中心的袁志坤紀念專款，或是橙縣兒童醫院的語言與聽力中心的袁志坤紀念項目。

爾灣加大 橙縣 華裔

上一則

聖蓋博市議會重組 丁言愉當選市長

延伸閱讀

南加河濱男子參與國際詐騙集團騙老年人 50 萬元

南加河濱男子參與國際詐騙集團騙老年人 50 萬元
洛縣華人區發生兩起汽車對汽車的槍擊案 嫌犯已被抓獲

洛縣華人區發生兩起汽車對汽車的槍擊案 嫌犯已被抓獲
南加亞裔男子餐廳慶農曆年時與人毆鬥 傷重不治

南加亞裔男子餐廳慶農曆年時與人毆鬥 傷重不治
金城銀行 發佈亮麗財務報告營運再創新高

金城銀行 發佈亮麗財務報告營運再創新高
橙縣15歲少女被性侵 嫌犯肖像素描公布

橙縣15歲少女被性侵 嫌犯肖像素描公布
南加橙縣元宵燈節 吸引萬人參加

南加橙縣元宵燈節 吸引萬人參加

熱門新聞

俄烏衝突，專家怎麼看？

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

2022-02-26 14:18
圖為西蘇拉克和華裔妻子近日出席一場活動時。（美聯社）

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

2022-03-01 19:21
專家認為美國經濟正在復甦，但股市卻似乎正面臨許多壓力在下跌。(本報檔案照)

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

2022-02-23 22:24
中國在烏俄戰爭中的立場受關注。（美聯社）

烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？

2022-03-01 15:50
海外僑胞「停保復保」制度恐將成為歷史，有些住在南加州的僑胞認為，這對於部分每次返台時間不久的僑胞來說，似乎是有些不太公平。(聯合新聞網)

台灣健保擬廢止停保制度　僑胞認為不公平　理由在此

2022-02-23 19:27
唯一莊園28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）

全美最貴豪宅「唯一莊園」拍賣 中國等超級富豪競標

2022-03-01 15:17

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭