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鑽石吧市選區重劃 遭三級大洗牌

記者楊青／鑽石吧市報導
華人和亞裔人口高達六成的鑽石吧市(Diamond Bar)在最新的選區重劃中，在縣、州和聯邦三級分區版圖被大洗牌。(鑽石吧市府網頁)
華人和亞裔人口高達六成的鑽石吧市(Diamond Bar)在最新的選區重劃中，在縣、州和聯邦三級分區版圖被大洗牌。(鑽石吧市府網頁)

十年一度的選區重劃，牽動地方資源重新分配，和選票資源組合角力。華人和亞裔人口高達六成的洛杉磯鑽石吧市(Diamond Bar)在最新的選區重劃中，遭遇縣、州和聯邦三級分區版圖大洗牌，城市也面臨建市33年以來首次劃分選區。鑽石吧市議會1日舉行公聽會，首次討論鑽石吧分區議題。

今年初，鑽石吧市議會接到來自民權組織Southwest Voter Registration Education Project挑戰，要求鑽石吧將多年來不分區地方選區改爲分區，以鼓勵不同族裔能有自己的代表。該民權組織稱，鑽石吧西裔居民約占全市人口20%，但因該市一直不分區選舉，西裔社區政治力量未能有效體現，這種情況應該改變。

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城市和選區劃分是否應該以族裔劃分，一直是支持和反對雙方陣營多年來爭吵不休的話題。但鑽石吧市議會今年2月還是以五票贊成、零票反對，通過劃區選舉，未來鑽石吧可能將劃分為五個區，每個區1萬1000人左右，各區選出市議員。但市長選舉是否單獨舉行，還在進一步徵求市民意見當中。未來三個月，鑽石吧將舉行五次公聽會，由市民提出劃區方案，市民方案今年5月由市議會最後投票表決。

鑽石吧市議員表示，事實上鑽石吧的不同族裔居民分佈較平均，並沒有明顯的某個社區成為某個族裔集中居住的情況，但為避免法律糾紛，選擇同意劃區。

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劃區選舉可能會影響今年鑽石吧的市議員選舉。今年初宣佈將競選連任的鑽石吧市議員周柏華表示，目前已暫時停下選戰，而選戰未來能否繼續，還要看選區劃分情況。鑽石吧市議會今年11月將有三席改選，分別是周柏華、Nancy A. Lyons和Steve Tye。

目前鑽石吧市議會除副市長周柏華外，還有市長劉敏兒和市議員劉珝林共三位華人。由於周柏華和劉敏兒住家相距不遠，如果兩人劃分在同一選區，而劉敏兒2020年已參加選舉，該區是否因此在今年11月的選舉中被跳過不再參選，還是未知數。

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因Omicron疫情再次中斷常規議會的鑽石吧，本月重新啓動常規市議會，並計劃與加州政府同步，3月12日解除口罩令。最新的選區重劃，使鑽石吧各方面都面臨調整。

鑽石吧過去所在的洛杉磯縣、加州參眾議會區，以及聯邦國會區都重新調整。縣級層面，鑽石吧從原來洛杉磯縣第四區縣政委員變成新的第一區，縣委也從原來的韓珍妮變成了蘇麗絲；加州眾議會選區從原來的55區變成新的56區；加州參議會區從原來的29區變成新的30區；聯邦國會區則從原來所屬的39區變成38區。

根據最新統計數字，鑽石吧目前登記選民為3萬3000人左右，其中共和黨登記選民為1萬2429人，民主黨登記選民8767人。

鑽石吧 加州 洛杉磯

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