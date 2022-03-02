洛縣華人區發生兩起汽車對汽車的槍擊案 嫌犯已被抓獲

2月26日上午7時30分左右，阿市 Edgewood Avenue 和山谷大道發生槍擊事件。（谷歌地圖）

洛杉磯縣華人人口比例極高的阿罕布拉 市（Alhambra），2月26日發生兩起槍擊 案件，警方調查證實是相同的人所為，並確定這是汽車 對汽車的槍擊案。目前嫌犯已被抓獲，案件仍在調查中。

阿市警局2月26日（周六）上午7時30分左右，接到報警電話稱該市 Edgewood Avenue 和山谷大道（Valley Boulevard）發生槍擊事件。警方很快趕到案發現場，找到了槍擊案的相關證據，並證實這是一起汽車對汽車的射擊案件。

隨後警方在阿市Marengo Avenue和山谷大道，發現一輛涉及該槍擊案件的汽車，車輛被找到時無人乘坐，相關證據表明這個現場也曾發生槍擊事件。經過一番調查搜尋，一名受害者在附近的住所被發現，受害者並沒有被槍擊中。

警方查看兩起槍擊事件案發地點的監控視頻，發現一輛可疑車輛在兩個現場同時出現，並立即對這部嫌疑車輛進行全面通緝。

2月28日（周一），洛縣警局雷克伍（Lakewood）代表在貝爾弗勞華市（Bellflower）發現這部可疑車輛。警官當時試圖截獲這部車，但司機沒有停車，一場長時間的警匪追捕行動隨即展開。車輛司機最終在橙縣柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）被抓捕，警方在嫌犯身上搜查到一件武器。

阿市偵探目前仍在繼續調查槍擊事件，有任何相關信息的人可致電 626-570-5157 聯繫警局。