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皮卡車高速撞穿公寓牆壁 洛縣父女魂斷夢中

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
大樓牆壁被撞出一個大窟窿，半部車身陷入公寓房內。（NBC電視台截圖）
大樓牆壁被撞出一個大窟窿，半部車身陷入公寓房內。（NBC電視台截圖）

一輛皮卡車3月1日（周二）晚上，衝撞洛杉磯長堤市（Long Beach）的一幢公寓樓，造成一名三歲的女孩與父親雙雙喪生。肇事司機逃離現場，警方正全力搜捕。

據長堤市警察局Jose Flores證實，警察在3月1日晚上10時30分左右接到一個肇事逃逸的報警電話，稱案發在長堤市玫瑰大道（Rose Avenue）6600街區。現場視頻顯示，一輛深色的2014年道奇公羊（Dodge Ram）皮卡車，撞穿了大樓牆壁後進入公寓內，大樓牆壁被撞出一個大窟窿，半部車身陷入公寓房內。

事故發生後的第一時間，警方和目擊者向大樓內受傷的居民提供援助，直到長堤消防局人員到達現場救援。

警方在新聞稿中表示，居住在公寓內的一名42歲的男子，在現場被宣布死亡，該男子三歲的女兒被送往當地一家醫院搶救，但因傷勢過重不治。受害者的身分信息尚未公佈。

據信，皮卡車撞上公寓大樓前，肇事司機正在玫瑰大道上高速向北行駛。事故發生後，司機步行逃離現場，警方目前正在全力搜尋，這名司機被描述為一名20至25歲的男子。任何有信息的人請致電 562-570-7355 與警局聯繫，希望匿名者可通過洛杉磯止罪熱線 1-800-222-TIPS。

皮卡車3月1日晚上衝撞長堤市一幢公寓樓，造成三歲女孩與父親喪生。（NBC電視台截...
皮卡車3月1日晚上衝撞長堤市一幢公寓樓，造成三歲女孩與父親喪生。（NBC電視台截圖）

長堤 警察 洛杉磯

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