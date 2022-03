金球獎女主角和華裔美女為電影「青春養成記」配音

皮克斯原創動畫電影《青春養成記 》 (Turning Red)主要配音演員吳珊卓(右)及姜晉安(左)。(採訪截圖)

將在3月11日上映的皮克斯原創動畫電影 (Turning Red),講述一位正值青春期的13歲女孩Mei,當她感到過於緊張或激動時,就會變身為一隻巨大紅色熊貓。這部片除由華裔執導、編劇及執行美術,也邀請多位亞裔演員 替主要主角配音,其中包括擔綱女主角Mei的姜晉安(Rosalie Chiang),以及曾奪下金球獎 電視劇最佳女主角獎吳珊卓(Sandra Oh) 的配音演出。

吳珊卓是知名好萊塢 亞裔影星,早期一直擔任配角,隨著多年在好萊塢闖蕩及歷練,演技備受注目,近幾年挑起《追殺夏娃》(Killing Eve)影集女主角,這樣的角色成功為她拿下2019年金球獎、美國演員工會的女主角獎,真正躋身好萊塢一線演員之列。她在同年與Andy Samberg搭檔共同主持2019年金球獎,也是史上第一位主持金球獎的亞裔主持人。吳珊卓在好萊塢為亞裔創下多項第一次。

吳珊卓聲音很有辨識度,因此除了真人演出,一直以來都有配音作品。過去替動畫電影配音的作品包括《飛奔去月球》(Over the Moon)、《尋龍使者:拉雅》(Raya and the Last Dragon)、及《無敵少俠》(Invincible)影集。《青春養成記 》則是吳珊卓最新的一部配音動畫片,擔綱一名超級保護女兒的母親Ming。

吳珊卓接受本報專訪時表示,她不認為她跟Ming很像,反而比較能體會女主角Mei。不過在替Ming配音的飾演過程,讓她可以充分體會到當媽媽內心的掙扎,對小孩的擔憂,及如何適時學會放手,讓小孩在長大過程中成長茁壯。

首次擔任動畫片女主角的新興華裔演員姜晉安,在配音過程,恰巧跟動畫片女主角一樣,正在青少年轉大人的過程。姜晉安表示,非常能體會女主角的感受,因為自己與媽媽關係也非常好,兩人在看完這部片,互相看了看對方並直言「這跟我們也太像了吧!」她強調,就是因為跟自身經驗很相像,她認為這部片非常具真實性,完美呈現母女之間互相成長的關係。

她也說,其實在《青春養成記 》還在籌畫及準備階段,原來她只是協助配音,後來被通知「轉正」,也跟著劇組工作了近兩年,看著花費近四年的動畫片將上映,簡直是「夢想成真」,深深感覺到皮克斯及自己的努力沒有白費,心裏充滿著感謝。

吳珊卓及姜晉安在採訪過程中,各自分享著配音期最難忘的時刻。姜晉安笑說,皮克斯動畫辦公地點,總是會提供一大箱的酸麵包,她每次進去工作,必拿杯子塞滿酸麵包來吃。美味的酸麵包似乎是她配音的重要能量補給。

不同於姜晉安的經驗,吳珊卓接到這份配音工作時,疫情已經爆發,當時無法進辦公室,但為了照常工作,皮克斯特地寄了一整套配音設備到她的家中,協助她完成配音。吳珊卓說,她是在自家後院搭建的配音工作室,完成這部片的配音,「這大概是我配音工作以來,最有趣的一次經驗。」

《青春養成記 》充滿中華元素,內容多是執導兼編劇石之予 (Domee Shi) 對家人及家鄉所擁有的獨家回憶。3月11日將在迪士尼的串流影音平台Disney+獨家上線。