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洛市華埠附近發現購物車內有燒焦女屍

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
華埠社區附近發生女性焦屍命案。（KTLA）
華埠社區附近發生女性焦屍命案。（KTLA）

洛杉磯華埠3月1日清晨發生火災，有人發現一輛購物車內有一具燒焦的女性遺體，警方已經介入調查。

洛市警局發言人表示，火災報警在當日早晨近5時，位於華埠社區North Main街與 Wilhardt路交匯處附近。調查人員稱，一名在附近工作的男子，發現一輛購物車起火，試圖撲滅，發現車內有燒焦女性遺體，撥打911報警。

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KTLA表示，警方尚未弄清死者身分，但認為案件可疑。警官Ryan Rabbett表示，目前尚不清楚死者是否屬無家可歸者，或者是否與幫派有關，且發生火災時，女子是否還活著，或者是她死後才被點火燃燒，所有細節目前均在初步調查階段。警方也正在調閱監控錄像，希望能找到破案線索。

警方表示，在案發社區安裝不少監控攝像頭，或許對案件偵破可提供進一步線索。警方也認為，燃火現場或許是不是案發第一現場，警方也在附近多條鐵軌區域尋找案件線索。

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羅省中華會館現任監事長蔡惠玲表示，案發地不在華埠中心社區，是一個有較多倉儲批發商家的地方。當地也有一些遊民在周邊活動。但對於死者是否華人，她並不清楚。或許待警方調查後才能弄清。

華埠 遊民 洛杉磯

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