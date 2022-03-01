疫情耽誤愛情？華人男女分享疫情下談戀愛的煩惱

約會怕感染，跨國戀難相聚，疫情期間男女如何戀愛。（Unsplash.com）

新冠疫情 對人們的戀愛生活帶來很大改變，由於居家時間增多，外出聚會減少，渴望交往的年輕男女因此遇到不少麻煩。一些人害怕約會見面，擔心被對方感染；一些跨國戀的愛人兩地相隔，難以相聚，感情也逐漸變淡；更有不少人直言，因為疫情，這兩年都沒有機會遇見愛情。

洛杉磯 單身居民吳女士，正處於適婚年齡，她抱怨疫情讓自己耽誤了談戀愛的美好時光，「這兩年來，我一直居家工作很少外出，與他人接觸很少，哪有機會找到可以談戀愛的人。」

幾個月前通過朋友介紹，吳女士學會使用約會軟件，希望能在網上找到一個心儀男友，但當對方約她見面時，吳女士猶豫了，「約會見面如何保持社交距離，萬一他是無症狀感染者，我被感染了怎麼辦，我又不能要求對方見面前先做病毒檢測 ，這也太誇張了。」

疫情期間存在這樣顧慮的人並不少見，吳女士說，她在約會軟件上就遇到想法相似的人，渴望談戀愛，又害怕見面，就沉醉在短信聊天或視頻聊天中。吳女士說，「只有雙方感情聊到一定程度後，我才願意跟對方見面，因為彼此已建立信任，但也會因為這樣的顧慮錯過不少約會機會。」

而對於中美跨國戀的男女朋友來說，疫情更是一個嚴峻的考驗。洛杉磯縣阿罕布拉市的Z先生，疫情前曾回中國探親，遇到中學時的女同學，短暫的相聚讓兩人萌生愛意，並確定戀愛關係。回洛杉磯後，Z先生邀請女友來美旅遊相見，但沒想到疫情很快爆發，中美之間的往來變得異常麻煩。開始的一段時間，兩人頻繁通電話傾訴相思之情。但Z先生表示，本來就是一段剛萌發的愛情，分離時間久了，一直不能見面，感情也就慢慢淡了，最後兩人都開始各自新的感情生活。

但對有些戀人來說，疫情也促成了他們感情的迅速發展。王小姐在洛杉磯工作，男友卻在紐約上班，疫情前兩人雖兩地分隔，但周末假日就會飛到對方的城市相聚。疫情爆發後，旅行帶來的感染風險讓兩人難以經常相見，同時居家工作讓彼此的社交圈也變得十分狹窄，一個人的生活單調孤單。

最終，王小姐決定放棄洛杉磯的工作，到紐約與男友相守，兩人很快結婚領證，過上甜蜜的小日子。王小姐表示，如果沒有這場疫情，或許他們不會這麼快結婚。