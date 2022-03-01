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洛縣「小台北」兩遊民旅館曾被抗議 現新裝修經營良好

記者王若然／蒙特利公園市報導
蒙市林肯酒店。（記者王若然／攝影）
蒙市林肯酒店。（記者王若然／攝影）

洛杉磯縣有「小台北」之稱的蒙特利公園市（Monterey Park），日前參與縣政府門鑰匙計畫（Project Roomkey）的兩家華資旅館，目前均已結束了遊民收容。酒店經過重新裝修後，幾個月前恢復了正常營業，目前經營狀況很好。

蒙市林肯酒店（Lincoln Plaza Hotel）於2020年4月加入門鑰匙計畫，在疫情周收納遊民，為他們暫時提供住所。2020年底，該酒店的遊民收納工作逐漸收尾，經過幾個月的整修和設施更換，2021年9月正式恢復正常營業。

負責管理林肯酒店的江先生說，酒店恢復營業後的幾個月狀況都很好，客人入住率比他「想像得好。」酒店在重新裝修後客人好評很多。不過與疫情前相比，住客的結構有了很大改變，少了國外來的遊客，多了跨州訪客和本地人。

林肯酒店剛開始參與門鑰匙計畫時，受到很多當地居民的反對，認為收納遊民會給當地社區帶來安全、衛生隱患。江先生表示。剛開始民眾不了解，難免會有種種猜測，但實際上政府管理十分嚴格，並沒有對社區造成危害。

蒙特利公園市另一家旅館「小台北客棧」（Garvey Inn）已於2020年9月結束了門鑰匙計畫。此前該酒店也由江先生負責管理，目前管理人是酒店老闆周太太。她介紹說，門鑰匙計畫已經結束很久了，酒店總共參與不到三個月時間，經過重新裝修，已於2021年1月開始正式恢復運營。

周太太說，目前小台北客棧已經正式改名為「小台北酒店」，因為很多老顧客習慣這樣稱呼，周太太就索性改了名字。門鑰匙計畫後，酒店沖洗粉刷了牆面，換了新被褥，內部重新裝修，乾淨整潔。周太太說，這一年多來生意甚至比以前好，有很多回頭客。疫情期間，酒店住進很多跨州旅客，他們來自紐約、舊金山，也接待過一些來自中國的遊客，生意不錯。

小台北酒店經過重新裝修，早已恢復正常營業。（記者王若然／攝影）
小台北酒店經過重新裝修，早已恢復正常營業。（記者王若然／攝影）
小台北客棧更名為小台北酒店。（記者王若然／攝影）
小台北客棧更名為小台北酒店。（記者王若然／攝影）

遊民 疫情 蒙特利公園

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