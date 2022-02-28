普亭人像「屍體」被暴打 洛市數百人聲援烏克蘭

示威者拖拽普亭人像屍體，以此發洩對戰爭的怒火。（讀者提供）

數百人2月26日（周六）下午，齊聚洛杉磯市西木區（Westwood）抗議俄羅斯 對烏克蘭 發動的戰爭，不少華人也參加當天的遊行。示威者用鎖鏈綁著俄羅斯總統普亭 的人像「屍體」，拖拽並暴打人像，以此發洩對此次戰爭的怒火。

影音來源：讀者提供／本報記者後製

周六下午1時開始，幾百人聚集在洛杉磯市聖塔蒙尼卡街（Santa Monica Blvd）11111 號附近遊行示威，以表明支持烏克蘭，並要求美國政府為被圍困的國家提供更多援助。據現場人士表示，參加活動者逾六百多人，十字路口四個角落都可以看到無數示威者。

中國民主黨全國聯合總部洛杉磯黨部副主席界立建，當天帶領來自大陸、香港、台灣各地的十多名華人，加入此次聲援活動。界立建指出，殘酷血腥的戰爭最受苦的就是百姓，多少房屋被摧毀，人們流離失所，烏克蘭的婦女兒童都已參與到保衛國土的隊伍中，希望通過此次活動支持烏克蘭，呼籲停止戰爭、爭取和平，「全世界人都和烏克蘭在一起，他們並不孤單。」

參加遊行活動的人們特意製作了一個普亭人像屍體，並用鎖鏈將他鎖住來回拖拽。據界立建陳述，現場很多烏克蘭人看到普亭人像屍體，時非常激動，情緒幾乎失控，他們認為普亭就是一個戰爭狂徒，是他一手發起戰爭，人們當眾暴打普亭人像屍體，藉此發洩憤怒的情緒。

居住在洛杉磯的烏克蘭人，十分擔心遠在戰場生死未知的家人和朋友，他們指著普亭的人像大聲斥責，「趕緊把你的軍隊帶回你的國家去，不要再殘害我們的人民和我們的家園。」一名示威者舉著標語疾呼，「今天我們都是烏克蘭人。」其他標語上寫著，「停止俄羅斯帝國主義、俄羅斯人回家，結束俄羅斯暴政！」當天的活動一直持續到天黑，很多人遲遲不願散去。

烏克蘭文化中心在臉書呼籲，「整個洛杉磯社區與烏克蘭裔美國人一起阻止烏克蘭的流血事件。烏克蘭人民目前正受到俄羅斯的可怕襲擊。我們要求拜登政府立即向烏克蘭提供額外的軍事、財政和人道主義援助。 」

界立建表示，此次俄羅斯發動對烏克蘭的戰爭，不僅威脅烏克蘭，也威脅到每一個人的自由安全。他認為，烏克蘭和台灣是唇亡齒寒的關係，「今天烏克蘭被攻打，也是台灣將來可能被攻擊的一個信號，我們與烏克蘭人民在一起，聲援烏克蘭就是拯救我們自己，為和平和自由而戰。 」