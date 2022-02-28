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專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬

本報記者/洛杉磯報導
中國在烏俄戰爭中的立場受關注。（美聯社）
中國在烏俄戰爭中的立場受關注。（美聯社）

俄羅斯入侵烏克蘭戰事打響後，國際社會紛紛表態站邊，中國對這場戰事的態度也成為世界的焦點。與俄羅斯一向交好的中國，目前並未對這場戰爭明確表態。有時事評論家分析，烏俄戰爭本就是美國下的套，中國無論選擇站哪邊都很尷尬。

根據日本媒體讀賣新聞，中國在俄羅斯入侵烏克蘭後，24日召開緊急會議共商對策。習近平指示相關單位，在經貿上支持遭美英等「違法制裁」的俄羅斯。而在聯合國安理會15個理事國兩次特別會議中，在表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭的提案時，中國兩次都棄權。中國對此次戰爭沒有明確立場，在經濟上支持俄羅斯的同時態度曖昧。

經常在不同媒體針砭時事的政治評論員李秉信認為，這顯示了中方在此次戰爭中左右為難的境地。烏俄戰爭演變到現在，世界輿論越來越多偏向烏克蘭，歐洲國家、美國為其提供武器支持。他認為這場戰爭其實是美國下的套，故意使世界國家兩極化，是新的「鐵幕」政策。將俄國與世界其他國孤立開。而作為俄羅斯命運共同體的中國該如何站隊，是中國目前面臨的關鍵問題，如果站隊俄羅斯，那就是與世界其他國家的孤立。

李秉信認為，烏俄戰爭其實是美國的代理人戰爭，美國向烏克蘭提供武器，烏克蘭以犧牲自己人民對抗俄羅斯，美國則藉此實現了削弱俄羅斯經濟實力，同時在國際關係上孤立它的目的。如今看來，美國在俄羅斯的計謀已經得逞，但是中國比較聰明，還沒有上當，但如今也面臨選擇立場的尷尬。

時事評論員劉青說，烏俄戰爭的背後肯定有美國的作用，他認為美國最主要意圖是拉遠歐洲與俄羅斯的關係，藉此鞏固美國在歐洲的地緣政治。而對於俄羅斯和中國，美國想藉此鬆動兩國關係，但目前來看並未得逞。中國目前在這場戰爭中並沒有選邊站。劉青說，長遠來看，戰爭延續下去，受最大傷害的無疑是烏克蘭和俄羅斯兩國。

李秉信則補充說，烏俄第一輪談判過後，可以看到烏克蘭強硬的態度，而俄羅斯在幾天前也下令國防首長，讓俄羅斯的核子「嚇阻部隊」進入高度警戒。這顯示出俄羅斯在這場戰爭中有大量損耗。他說，如果戰爭愈拖延，俄羅斯在經濟、戰爭壓力增大的情況下，不排除使用核武器，屆時這場政爭的後果不敢想像。正如二戰期間為了結束日本在戰爭中拖延、消耗各國的情況，美國在日本廣島投下的原子彈一樣。

俄羅斯 烏克蘭 日本

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