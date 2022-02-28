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洛縣富人區光天化日下的餐廳搶案 3嫌被判刑

洛杉磯報導
位於北 Canon街400號街區靠近Santa Monica大道的義大利餐廳Il Pastaio去年3月發生持槍搶劫。（餐廳網站）
位於北 Canon街400號街區靠近Santa Monica大道的義大利餐廳Il Pastaio去年3月發生持槍搶劫。（餐廳網站）

去年3月大白天發生在洛杉磯比佛利山（Beverly Hills）餐廳，震驚各界的持槍搶劫案的三名被告，已經全部判刑；最後一名被告、41歲的Marquise A. Gardon，28日被被判處入獄五年。他的罪名是共謀，在暴力犯罪中通過搶劫和使用槍支來干擾商業。

去年3月4日下午2時10分左右，位於比佛利山北Canon大道上的餐廳Il Pastaio發生搶劫。三名嫌犯持槍靠近餐廳，期間開槍，兩發子彈一枚擊中一名女客人的一條腿，且在搶劫中，遺落一把手槍，一名顧客一個價值 50 萬元的Richard Mille手錶則被搶走。

三名嫌犯最後駕駛一輛黑色寶馬逃離現場。因為一名嫌犯事後通過社交網絡平台出售各種槍支和高價手錶，被警方盯上。警方還在受害者的衣服上發現其中一名嫌犯Khai McGhee的DNA，並根據監控錄像等線索，發現Marquise A. Gardon的手機在案發時間於該餐廳的追踪定位，最後將三人逮捕。

警方調查發現，這三名嫌犯都是來自南洛杉磯有紀錄的幫派成員。其中18歲的Khai McGhee和21歲的Malik L. Powell，之前已因此案被判決12年監禁。

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