洛市市長候選人暨億萬富翁加入支持罷免洛縣檢察長

洛杉磯市市長候選人和房地產開發商卡魯索（ Rick Caruso）。（https://carusocan.com/下載）

洛杉磯 市市長候選人和房地產開發商卡魯索（ Rick Caruso），2月28日加入洛杉磯縣檢察官和執法部門員工的行列，宣布支持罷免 洛杉磯縣地區檢察長賈斯康（George Gascón ）。

洛杉磯時報透露，卡魯索在賈斯康2020 年競選洛縣 檢察長時，曾在賈斯康的一項籌款活動上擔任共同主席。但卡魯索後來轉而捐款4萬5000元給賈斯康當時的對手，擔任洛縣兩屆檢察長的雷西（Jackie Lacey）。唯雷西未能獲選連任。

洛縣目前有一些檢察官、執法人員和受害者權益倡導者，對賈斯康對犯罪的軟弱政策感到擔憂

。卡魯索在周一發布的視頻中說，他在經過深思熟慮，決定支持罷免賈斯康的行動。他說，正如他多次說過的，他堅信賈斯康需要「站起來」，承認自己的許多政策使洛市處於危險之中，比如犯罪率上升等。除非賈斯康改變那些政策，或者下台。但如果他不下台，他應該被罷免。

為億萬富翁的卡魯索並表示，他將在經濟上支持罷免工作，並將罷免案放在選票上，以及幫助該案獲得選票。

據悉，罷免案必須從已登記的洛杉磯選民收集 56萬6857 個簽名，這是當前登記選民總數的 10%。在收集到足夠有效的簽名之後，7 月 6 日是提交給縣選務局的截止日期。如果擁有足夠的合法簽名，罷免案可能會出現在 11 月的選票上。

2021 年賈斯康也曾面臨被罷免案，但發起罷免的陣營未能收集到足夠簽名。而過去一年洛杉磯地區的犯罪率持續上升，包括發生的一系列打砸搶搶劫案，加劇了對賈斯康辦公室採取新方向可能會鼓勵犯罪行為的擔憂。

目前支持罷免賈斯康的現任或前任公職人員，包括洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva），前洛縣地區檢察長庫利（Steve Cooley），前洛縣縣政委安東諾維奇（Mike Antonovich）和前洛杉磯市議員齊恩（Dennis Zine）。代表 8000位洛縣員警的

工會，也支持罷免。另外，代表 800 多名洛縣檢察官的工會，日前以壓倒性票數支持罷免賈斯康；有約 83.3% 成員投票，97.9%支持罷免賈斯康。