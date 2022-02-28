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Target漲薪 有些地區起薪每小時24元

洛杉磯訊
Target漲薪，最高24元每小時。（Target Twitter）
Target漲薪，最高24元每小時。（Target Twitter）

隨著零售業、物流業面臨招工難的問題，連鎖店「目標百貨」（Target）於28日宣布在全美不同地區不同程度的上調員工最低時薪。例如在紐約，店員和倉庫配貨員的起薪，將高達每小時24元。

Target 表示，今年將採用的最低時薪在15至24元不等，而在招工難，勞工市場競爭激烈的地區時薪更高。Target今年在勞工方面增加投入3億元，並為員工提供更廣泛、便捷的醫療保險。它目前支付的普遍起薪為每小時 15美元。

Target的執行總裁（ CEO）康乃爾（ Brian Cornell）在接受美聯社的採訪中提及，「市場已經變了。我們希望在業內保持領先位置。」

Target在2017年時表示將在2020年時將時薪漲至15元，當時Target是第一家宣布將漲薪達每小時15元的。不過後來受疫情影響，很多零售業面臨勞工短缺現象。不少零售商家的最低時薪都已達15元。

Target表示，將針對不同地區制定不同的薪資標準，但拒絕透露哪些地區的時薪最高。

在Target於2017年宣布漲薪至每小時15元後，很多公司緊追其後，有的甚至超過該時薪。例如，好市多（Costco）去年最低時薪為16至17元，亞馬遜（Amazon）起薪每小時15元，物流工人起薪普遍每小時18元。沃爾瑪去年秋天將時薪調漲至12元。

目前很多零售業仍面臨招工難的現象。根據今年1月的一項調查，全美100家年收益在5億至200億元以上的零售業者，有96%表示招工難。有88%的業者表示很難找到物流領域的工人。

目前各界對工人的需求，逐漸推高了工資，尤其是低收入工人。根據亞特蘭大的聯邦儲備銀行的數據，與一年前相比，最貧困的四分之一工人的工資在 1 月份上漲 5.8%。這個增幅是收入最高的四分之一人士增幅的兩倍。

1 月份，不包括經理在內的零售工人的平均工資，較去年同期增長 7.1% 至每小時 19.24 元。這個增幅比疫情大流行前要快。 2020 年 1 月，零售工人的工資比去年同期增長了 4.2%。 2017 年 1 月，它僅比上一年同期增長 1.7%。但通脹已經抵消了大部分漲幅，消費者價格在過去一年上漲 7.5%，是 40 年來的最大漲幅。

Target 零售業 最低時薪

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