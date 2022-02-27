洛杉磯縣疫情續趨緩 住院人數降至千人以下

最近洛縣放寬了室內口罩要求，允許完全接種新冠疫苗的人在驗證過顧客疫苗接種狀態的場所，不必戴口罩。（記者李雪／攝影）

根據27日加州發布的最新數據，洛杉磯縣醫院中的新冠陽性患者人數自12月以來首次降至1000人以下。

2月27日洛縣 醫院有975人感染新冠，低於26日的1071人。其中有188人在加護病房，低於前一天的220人。

在兩年多疫情期間，洛縣住院新冠患者人數曾一度高達8098人，最低至213人。在由Omicron變體引發的冬季病例激增的這一波疫情中，在1月曾迅速飆升至4800多例，此後一直在穩步下降。不過公衛官員也表示，一些患者是因其他原因進入醫院，並在強制檢測後發現已感染新冠病毒。

最近洛縣放寬了室內口罩 要求，允許完全接種新冠疫苗的人在驗證過顧客疫苗接種狀態的場所，不必戴口罩。

更改於25日凌晨12:01生效。幾小時後，聯邦疾病防治中心（CDC ）宣布了修訂後的新冠指南，該指南也放棄了在該國大部分地區的室內戴口罩建議，但不包括洛杉磯縣。

CDC的新指南將重點從感染率轉移到住院人數上，此舉是因為認識到隨著更多人接種疫苗，許多感染病毒的人並不需要住院治療，從而降低了醫院人滿為患的可能性。但即便如此，CDC仍將洛縣的社區新冠水平歸類為「高」，這意味著CDC繼續建議洛縣佩戴室內口罩。目前尚不清楚洛縣何時能到「中等」類別，但預計會在幾天內。