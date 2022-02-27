南加規模4地震 同一區又有餘震 有公寓樓嘎嘎作響

26日下午南加發生地震。（圖片來自NBC 4 LA）

2月26日下午5時44分，南加發生芮氏規模4.0的地震 ，洛杉磯 縣和范杜拉縣（Ventura）等地有震感，有公寓樓嘎嘎作響。

根據美國地質調查局的數據，地震中心位於加州聖保拉市（Santa Paula）西北九哩處，16.1哩的深度。最初被記錄為芮氏規模4.1級，但後來被修改為4.0。而在僅僅三個小時後，晚上8時44分，同一地區又報告了3.1級的餘震。

洛杉磯縣和甚至橙縣 部分地區都感受到了地震。北至聖塔芭芭拉（Santa Barbara）和貝克斯菲(Bakersfield)，南至橙縣拉古納尼格爾（Laguna Niguel），都可以感受到震動，但目前沒有這些地區的損壞情況報出。

據洛杉磯時報引述普拉亞維斯塔（Playa Vista）感受到地震的一位居民形容，感覺像是「一次快速的震動」，令她大吃一驚。

范杜拉一名教師說，當她和她的丈夫給他們的狗靜脈輸液時，他們家的滑動玻璃門開始搖晃。「我們看了看，看到水族箱裡的水在四處晃動，意識到這是一場地震」，她說，「但在最初的搖晃之後，它搖晃得更厲害了，這讓我們有點害怕。我們很高興水族箱沒有倒塌」。

海嘯預警中心追踪了這一事件，但表示這次地震沒有直接的海嘯危險。