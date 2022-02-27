南加內陸取消接種者室內口罩令 但有無接種商家也未查

河濱市中心美食街Food Lab多數顧客進入室內，近日幾乎 已經不戴口罩。（記者啟鉻／攝影）

加州州府宣布2月16日（周三）針對完全接種疫苗 者取消室內戴口罩 限制令。內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣當時就與州府規定同步。記者到內陸兩縣餐廳、購物中心觀察，當地很多居民已經在室內取消戴口罩。同時該項新發展只針對完全接種疫苗者，但消費者說商家根本不查未戴口罩者是否已接種。

河濱市中心美食街Food Lab，在餐廳內就餐人數明顯多於室外露天就餐區。保安人員表示，不會強制要求入內戴口罩了。美食街各個攤位工作人員不少人仍戴口罩，有白人年長顧客弗蘭克表示，之前州長就宣布於2月16日針對完全接種疫苗者，取消室內戴口罩規定。但他當時入內後，並未有員工詢問顧客是否完全接種疫苗，或要求提供疫苗接種卡。所以，所謂「針對接種疫苗者」取消室內戴口罩規定，並沒有什麼意義；若有顧客未接種疫苗，在室內不戴口罩，誰會知道呢？

市中心標誌性建築Mission Inn服務台一名工作人員表示，酒店不會強制要求顧客入內必須戴口罩，顧客若自己覺得不安全，擔心感染而在室內戴上口罩，是個人選擇。

安大略購物中心則有不少顧客擔心疫情 ，在室內繼續戴口罩。一名巡邏保安表示，州府規定自2月16日實施以來，購物中心不強制要求顧客室內戴口罩，但各個商家有各自規定，有的商家門口就貼有標誌，要求顧客進入室內戴口罩。有的則要求未完全接種疫苗者，需要在室內戴口罩。

來自派里斯市的越華裔顧客阮先生認為，疫情風險依然存在，病毒沒有徹底消失，雖有州府規定，但他不會就此放棄室內戴口罩，即使他已完全接種疫苗，還施打了補強針。

內陸河濱市資深醫師鄭從雲表示，州長紐森宣布2月16日對完全接種疫苗者解除室內戴口罩令，這是在新冠疫情尚未完全結束時的冒險決定，只是危險係數較小。而這個決定從政治考量上更多一些。

他提醒華人居民，疫情未來發展尚無法完全把握，還是要盡量保護好自己，採取合適的避疫措施，在室內人多的地方，就要戴好口罩、保持社交距離。無論別人怎樣，要讓自己和家人、親友有更多一些安全保障。