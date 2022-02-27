洛縣物價上漲亂象？亞裔女超市偷竊 男吃華人店霸王餐

位於亞市東Live Oak街140號的Grocery Outlet11日下午2時10分發生盜竊，一名亞裔女拒付逃走。（本報檔案圖）

難道是物價上漲的亂象？亞裔 女要去超市偷東西，男子要去華人 餐廳吃霸王餐？

洛杉磯縣華人密集城市、亞凱迪亞（Arcadia）市11日下午位於東Live Oak街的一家超市發生盜竊且襲擊的案件，一名40歲到45歲的亞裔女性，不僅在超市裡偷東西，還試圖攻擊店主。另外還有人12日跑去華人餐廳吃霸王餐。

位於亞市東Live Oak街140號的Grocery Outlet，11日下午2時10分發生盜竊案，監控錄像顯示一名40歲左右的亞裔女性進入超市，將貨架上的各種物品放入自己的袋子裡，且沒有付款就走出店鋪。店家追出去與其對峙時，她已進入一輛白色車子，還試圖打店家，隨後駕車逃離。目前警方正根據監控錄像展開調查。

12日晚上7時44分，亞市西野商場的眉州東坡酒樓發生吃霸王餐事件，一名來自聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的41歲男子在餐廳消費了80元的餐飲後，拒絕付賬，店家報警，最後這名男子被捕。

亞市近日發生的盜竊案件也不在少數，8日凌晨4時51分，位於北Santa Anita大道900號街區的一處民宅發生車輛盜竊。在前日晚上一個不知名的嫌疑人砸碎了受害者車子的後窗，並偷走了她的錢包，錢包裡面有信用卡和借記卡等。隨後嫌疑人還使用被盜的銀行卡消費。

9日早上6時左右，亞市警方在西Huntington大道660號的Coldwell Banker發現一名可疑人物，這名來自聖塔安那（Santa Ana）的30多歲女性車子裡有被盜的包裹、信件，及兩個未完成的認股權證。目前該女性已被關在亞市監獄。

當天早上7時32分，位於California街100號街區的一處住宅發生入室盜竊，但有趣的是這名身份不明的嫌疑人撬開一個鎖箱，用鑰匙進入室內，並使用淋浴洗澡，但是沒有報告其他財物損失。

還有店家員工進行詐欺 性退貨獲利，位於南Baldwin大道1000號的Friar Tux一名員工，通過詐欺手段進行退貨，導致店家損失2萬2000元。另有亞市居民因為在社交網絡上和陌生人調情而被敲詐勒索。這名住在Lucille街的受害人在Instagram上收到了嫌疑人發布的調情信息，兩人在互相發信息後，受害者發送了自己的私密照片，之後嫌疑人以此勒索他300元，但是受害人拒絕支付。嫌疑人最終將受害者的照片轉發給了他的姐姐。