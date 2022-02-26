司法部未能正視族裔偏見 華促會回應終止「中國計劃」

洛杉磯華人領袖聲援華人科學家郗小星(左三)，他被誣陷向中國輸送美國先進的超導技術。（本報資料圖）

洛杉磯訊

負責國家安全事務的助理司法部 長馬修·奧爾森（Matthew Olsen ）2月23日宣布，美國司法部（DOJ）將終止「中國計劃」（China Initiative），這是川普時代的一項計劃，旨在打擊中國政府的經濟間諜 活動。作為「中國計劃」的長期批評者，華人權益促進會（Chinese for Affirmative Action）認為，司法部終止「中國計劃」但沒有正視在美國安全機構中普遍存在的種族和族裔偏見。

奧爾森表示，司法部將重新製定一個範圍更廣泛的計劃，除中國外，該計劃還將包括如何應對來自俄羅斯、伊朗和朝鮮等國家的威脅。這表明，所謂的終止聲明只是為了掩飾「中國計劃」的種族主義性質的本質，而這確實是一個種族主義的計劃。令人失望的是，盡管司法部提起的僅針對華裔學者的案件數量驚人，但奧爾森在對中國計劃的審查中仍未意識到該計劃本身的族裔偏見。

司法部宣布，將把法律工具擴大到刑事起訴之外，包括民事和行政訴訟。華促會認為這是朝錯誤方向邁出的一步。政府提起的許多案件與商業秘密或經濟間諜活動並沒有什麽關系。相反，這些「中國計劃」下的案件是中國學者在一些行政手續上的錯誤或本身沒有被學校要求披露與中國有關的信息導致的情況。奧爾森決定擴大司法部的法律工具，只會導致持續的過度調查，並破壞人們的生活。

幾十年來，華促會一直站在反對針對亞裔 科學家進行種族定性的最前沿，可以追溯到1999年李文和博士案件，他被單獨監禁了九個月，沒有保釋。美國政府對李博士的「間諜」指控案最終毫無證據，狼狽收場，聯邦法官指責政府對案件處理不當。2015年，華促會為郗小星博士的家人提供了支持， 郗小星博士也被錯誤地指控為向中國輸送美國技術。華促會繼續對類似案件提供支持，並對涉及種族定性和種族替罪羊的案件中的社區援助請求作出回應。

亞裔在歷史上一直被視為長期的嫌疑人和永久的外國人，導致二戰期間日裔被監禁，以及9.11事件之後針對南亞人、阿拉伯人和穆斯林的仇外政策。如果不能真正結束「中國計劃」等項目中的種族和族裔偏見，只會延續美國社會對美籍華人和任何被認為是華人者的敵意。在目前針對亞裔的仇恨情緒和事件繼續增長的時候，政府僅僅承認民權團體的擔憂是不夠的。

華促會呼籲政府審查現有計劃下的未決刑事案件，並對 「中國計劃」展開獨立調查。