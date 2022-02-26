基輔巷戰開打 華人留學生恐慌 囤貨備戰

基輔被炸的居民樓。（Joy提供）

俄羅斯侵略軍25日上午攻入烏克蘭 首都基輔，26日開始都會區「全面巷戰」。基輔華人留學生 表示，晚上可以聽到槍聲和轟炸聲，夜不能寐。有居民大樓被導彈擊中，部分超市出現物資短缺。

在基輔主修音樂的華人留學生Joy26日表示，「我現在慌得要死」，她與同住宅的五位留學生都躲在地下室。她說，26日晚約9時，聽到外面有軍人帶槍巡邏，晚上還能聽見斷斷續續的槍聲。26日基輔政府發佈消息更改了宵禁時間，每天下午5時至第二天早上8時，居民不得外出，不然將視為「敵方破壞分子」。

Joy說，現在作息很不正常，只能早上睡一會，晚上聽到轟炸聲讓人夜不能寐。當天早上還有炸彈炸倒了一棟居民樓。26日與室友去超市買了必要的食物和水，她說，超市人很多，物資短缺。

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另一位也在基輔讀書的兔牙妹則顯得淡定，她說，基輔大超市內，雖然個別貨架如麵包被哄搶一空，其他食物和水都還有貨，沒有出現大幅度漲價。不過基輔的每個加油站都大排長龍，油價大幅增長，有的加油站限制每輛車一次只能加20升（約5.28加侖）。

基輔市超市被搶購一空的貨架。（兔牙妹提供）

兔牙妹介紹，在基輔市河東地區的大商場，26日已經閉門休業，街邊小店也關門打烊，但大部分超市都還開張。

在烏克蘭的中國公民約6千人，中國駐烏克蘭大使館 24日發布「緊急通知」登記包機撤僑，但目前仍無撤僑具體時間。大使館新聞發言人25日表示，當前烏領空處於封閉狀態，空域武裝軍事活動頻繁，多個機場被炸或關閉，飛機安全難以保障。不過將會克服困難，一旦條件允許，將會接僑民回國。

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中國駐烏大使館25日發文，告知中國公民「要高度重視與烏民眾友好相處，盡量不要外出活動，遠離軍事設施、軍隊人員和持槍者。」「不要隨意亮明身份及展示識別性標識。」

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