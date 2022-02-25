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尼克森破冰之旅50年晚會 秦剛稱中美關係終將平穩著陸

記者丁曙／南加州約巴林達報導
中國駐美大使秦剛（中）24日赴南加州尼克森圖書館出席破冰之旅50年紀念晚會。（Eric Lee提供）
中國駐美大使秦剛（中）24日赴南加州尼克森圖書館出席破冰之旅50年紀念晚會。（Eric Lee提供）

紀念美國前總統尼克森（President Richard Nixon）訪華破冰之旅50年，尼克森基金會24日在尼克森總統圖書館盛大舉行晚會，中國駐美大使秦剛指出中美關係就象過山車，最終仍將平穩著陸；華人藝術家傾情演出，300多位美中各界嘉賓共襄盛會，尼克森基金會主席及首席執行官拜倫（Jim Byron）主持晚會。

中國駐美國大使秦剛專程從華府抵達南加州橙縣出席慶祝晚會，他在致詞中提到了他在赴美國上任之前，曾經在北京參觀即將開園的環球影城的經歷，在代表美國文化的環球影城裡體驗了一把「過山車」。他表示「中美關係就像他在北京的環球影城裡乘坐的過山車一樣，雖然經歷了一些翻滾和震動，但是過山車最終還是平穩地著陸了」。他以乘坐過山車比喻當前中美兩國之間的跌宕起伏的關係，但又強調了對中美兩國關係的基本判斷，給出席者們留下了深刻的印象。

1972年2月21日尼克森總統訪華，在當時幫助美國結束越戰，並且促成美中合作對抗蘇聯，並爲後來的中國改革開放與蘇聯解體等一系列區域性和國際性事件埋下了伏筆，寫下了華盛頓和北京關系及20世紀世界政治史上重要的一頁，並且為中國大陸人民赴美留學、探親、經商、交往打開了大門，意義深遠，無可估量。

爲紀念尼克森的「破冰之旅」，尼克森基金會將推出持續一整年的慶祝活動，2月24日是系列節目的首場活動。南加州華人藝術家為晚會獻上了精彩表演，節目包括舞蹈「又見茉莉」，京胡演奏伴舞京劇「梨花頌」，美國經典歌曲「天佑美國」（God Bless America）、「美麗的阿美利加」 (America The Beautiful)，古箏獨奏「彝族舞曲」等。

其中，京胡演奏伴舞京劇「梨花頌」有中國國家京劇院一級演員管波、京胡演奏家張順翔和中學生張文澤全家三人登台合演，弦樂伴唱，載歌載舞。「梨花頌」是新編歷史京劇《大唐貴妃》的主題曲，屬於京歌，委婉大氣，雅俗共賞，給全場留下深刻印象。

中國駐美大使秦剛（中）和夫人同藝術家管波（右二）、張順翔（右一）、張文澤（左一）...
中國駐美大使秦剛（中）和夫人同藝術家管波（右二）、張順翔（右一）、張文澤（左一）全家合影。（Eric Lee提供）
紀念尼克森總統訪華破冰之旅50年晚會，秦剛大使（中）和演員大合影。（Eric L...
紀念尼克森總統訪華破冰之旅50年晚會，秦剛大使（中）和演員大合影。（Eric Lee提供）

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