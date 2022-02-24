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華裔捐贈1000萬給聖地牙哥加大 圖書館將以其為名

本報記者╱聖地牙哥報導
聖地牙哥加州大學（UC San Diego）校友暨該校基金會華裔理事黃徐惠寶( Sally T. Wong-Avery )，近日捐贈 1000 萬元給該校。（聖地牙哥加大新聞中心下載）
聖地牙哥加州大學（UC San Diego）校友暨該校基金會華裔理事黃徐惠寶( Sally T. Wong-Avery )，近日捐贈 1000 萬元給該校。（聖地牙哥加大新聞中心下載）

聖地牙哥加州大學（UC San Diego）宣布，該校校友暨該校基金會華裔理事黃徐惠寶( Sally T. Wong-Avery )，將通過 Avery-Tsui 基金會捐贈 1000 萬元給該校，以支持該校圖書館的東亞收藏、研究和學術活動。這份禮物建立了 Sally T. Wong-Avery 東亞收藏基金，和 Natasha Wong 東亞收藏基金會，將確保東亞獎學金和東亞收藏永遠成為該校圖書館的重要組成部分。

為了表彰這項重要的慈善捐贈，該校將其現有的生物醫學圖書館重新命名為 Sally T. Wong-Avery 圖書館，俗稱為Wong-Avery 圖書館。

校長 Pradeep K. Khosla 在聲明中指出， 黃徐惠寶作為敬業的校友和該校基金會理事，是該校的著名成員，她的慷慨和承諾也延伸到更廣泛的聖地牙哥社區，她在當地改善了他人的生活，倡導該地區的華裔社區，並致力於保護華裔文化。「我們很高興以她的名字命名生物醫學圖書館，以表彰她的許多貢獻。 Sally T. Wong-Avery 圖書館將在未來幾十年為 Sally 和她的家人留下持久的遺產」。

黃徐惠寶的禮物是北美最大的東亞獎學金專用圖書館捐贈基金之一。除了將用來增強和擴展圖書館現有的東亞館藏之外，該捐贈基金還將支持 Sally T. Wong-Avery 圖書館管理員的中國研究。目前該職位由該校中國研究圖書管理員 Xi Chen持有。據悉，該校東亞館藏成立於 1987 年，現在包括超過 20萬冊印刷品，和超過 120 萬種數位圖書。

黃徐惠寶 說，她能夠有機會回饋母校，感到非常幸運和自豪。她認為，為兒童和年輕人打下良好的學術基礎，對灌輸他們終身學習的熱愛至關重要，而一個提供一流的學術研究圖書館，如聖地牙哥加大圖書館，在這種支持下可培育其東亞館藏，對世界各地的學生和學者來說非常重要。她希望這項捐贈所提供的資源，將使來自各個領域的研究人員，能夠獲得有關東亞人民的多元文化歷史和貢獻的信息。

黃徐惠寶為法律博士，出生於香港，在馬來西亞長大，1950年代和家人一起移民美國的North Borneo，隨後搬遷至加州，1975年畢業於聖地牙哥加大。她擁有出色的語言能力，能說流利的英文、中文、廣東話、客家話和台山話。 她在聖地牙哥加大畢業後成為法庭翻譯人員，也逐漸地完成她的法律學位。之後成為聖地牙哥「Chinese Social Service Center of San Diego 」的執行長，幫助許多人找到適合的工作。

據悉，1993年末，時任聖地牙哥中華學校校長已九年的黃徐惠寶，以自己的資金將中華學校重新註冊為「聖地牙哥中文學校」（Chinese School of San Diego)。她竭力將中文學校向主流推廣，並向當地電視台推送中文學校的節目，以提高各界對中文學校的認識。她也是聖地牙哥中華會館第一任主席，中國歷史博物館第一任主席，先後擔任當地越棉寮華人協會名譽顧問和多家慈善機構法律顧問。

聖地牙哥加州大學（UC San Diego）校友暨該校基金會華裔理事黃徐惠寶( ...
聖地牙哥加州大學（UC San Diego）校友暨該校基金會華裔理事黃徐惠寶( Sally T. Wong-Avery )，近日捐贈 1000 萬元給該校。（聖地牙哥加大新聞中心下載）

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